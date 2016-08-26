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〈南部〉旗山警破山老鼠集團 28隻落網

2016-08-26

〔記者黃佳琳／高雄報導〕旗山分局偵查隊日前獲報，以李姓、潘姓嫌犯為首的山老鼠集團，長年橫行高雄、嘉義等地深山，他們盜伐珍貴林木後，再找人伺機背運下山，轉賣木材雕刻藝品店或培植牛樟芝，甚至還有生技公司疑似向他們購買大量牛樟段木培植牛樟芝，並製成膠囊、面膜等產品。

旗山警方報請雄檢指揮後，兵分多路前往雲林、嘉義、台南及高雄逮捕李嫌等廿八名嫌犯，並起獲三二一六塊牛樟段木（重約五十三．四公噸、價值逾一千六百萬元）、柚木八十八支（重約廿四公噸、價值逾二百四十萬元）、牛樟菇（重約一二八八．六三公克、價值逾廿四萬八千元）等，配合辦案的屏東林管處長張偉顗表示，這次查獲人數及查扣林木數量都是歷年來最大宗。

警方指出，李姓（四十歲）、潘姓男子（五十七歲）長年遊走山林，他們相準牛樟木市價不菲，甚至可以用來培養牛樟芝牟取暴利，於是他們召來一群小弟，深入高雄、嘉義等地深山，砍伐珍貴的紅檜、櫸木、柚木、香樟、毛柿等樹木後，就地裁剪成小塊，再用人力背運方式把林木搬運下山，找藝品店販售；部分牛樟木疑似賣給生技公司。

這次被警方查獲的生技公司，公司倉庫內被查獲藏有兩千多塊、市價逾千萬的牛樟段木，該生技公司負責人被警方傳喚說明時，辯稱這些牛樟段木都是合法標售而來，並非向李、潘等人購得，此部分供詞雖不被檢警採信，仍待進一步追查，確認這批林木是否為盜伐贓物。

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  • 高雄警方破獲歷年來最大宗山老鼠集團，起獲市價逾千萬元的牛樟木。（記者黃佳琳翻攝）

    高雄警方破獲歷年來最大宗山老鼠集團，起獲市價逾千萬元的牛樟木。（記者黃佳琳翻攝）

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