〈南部〉小腳腿活動中心轉型日照中心 居民反對

2016-08-26

〔記者王涵平／柳營報導〕小腳腿多功能活動中心擬設日照中心，地方傳異議，市府昨日下午舉辦說明會，居民強烈反對設置日照中心，要求維持原指定用途為社區活動中心、辦公室與宗祠；市府相關單位則表示意見會帶回去再做研究。

南市民政局、社會局、柳營區公所昨日召開「小腳腿多功能活動中心空間活化」說明會，說明活動中心轉型日照中心的作法，反對設置日照中心的民眾在活動中心掛起抗議布條。

列席的市議員蔡育輝表示，柳營區公所在一○四年一月就已發文篤農里辦公處指稱因地方居民反對，公所決議小腳腿多功能活動中心不做為日照中心使用，後來不知為何市府又違反承諾重新規劃日照中心委託民間經營，為此今年六月曾在市議會質詢，市長要求民政局、社會局與地方溝通說明再研議設置日照中心。

參加說明會的民眾聽取公所說明日照中心相關規劃後，群情激動表示相關單位從未與地方溝通就逕行設置，並不反對長照政策，但希望重新規劃設置地點。

蔡育輝要求民政局、社會局等單位多蒐集地方意見，不要執意在居民反對的情況下設置日照中心，以免造成更大的反彈。