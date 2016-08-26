〈南部〉《焦點評論》百年交通

2016-08-26

台南市府交通局昨天交出一份包括十二條路線的「先進運輸系統」路網圖，其中除了號稱「十年願景」的主要綠線及藍線外，另外十條路線可以說是從台南的「山上」劃到「海邊」，如果全部落實，可能會成為台南的交通百年大計。

以目前市府列為優先的二條路線來看，藍線及綠線都是以永華市政中心及平實轉運站做為起訖點，一條屬於貫穿市區精華區的中軸線，另一條則是環狀線，如果完成，對台南交通運輸的紓解及便捷性，應有絕對的助益。

不過以昨天交通局提出的經費估算，二路線總經費約六五八億元，高架及屬於輕運量，以近年來中央對於各縣市捷運系統多要求「自償率」要達到標準才有可能核可通過甚至給予補助的情況下，是否能順利通過？

這其中牽涉的，市府第一步恐怕必需先努力在這二年內提升這二條路線公車系統的載客量，讓運量顯示足以支撐未來捷運上路的成本需求，未來在中央審核時才有籌碼。

第二，雖然目前設計的運具傾向以中央分隔島的空間來做軌道，減少可能徵收民地民宅的比例；但如果興建捷運要增加營收勢必推出的場站共構，相關的財務估算恐怕也要因應近年來的土地徵收爭議，納入細算。

以台南目前已是台灣六都之一，城市發展最重要的立基點之一其實就是交通，捷運路網的規劃推出已是時機成熟，但如何能夠成功催生，未來的努力則是關鍵。（資深記者唐在馨）