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〈南部〉電腦展吸客 高雄巨蛋不定時「灑花」

2016-08-26

〔記者葛祐豪／高雄報導〕「二○一六高雄電腦智慧生活展」昨於巨蛋登場，可免費體驗最夯電競筆電＋ＶＲ虛擬實境遊戲；且因應寶可夢熱潮，高雄巨蛋將不定時灑花。

今年展覽主題為「智慧生活，幸福未來」，匯集國內外百家品牌大廠，分為原廠形象區、數位相機區、系統及周邊區、智慧家電區、商用軟體區、美食伴手禮區、智慧生活區等七大展區，展出時下最夯的3C產品；包括穿戴式設備、智慧型空拍機、導航機、智慧電視家電等。

主辦單位高雄市電腦公會指出，消費者可到華碩及宏碁攤位，免費體驗最夯的電競筆電＋ＶＲ虛擬實境遊戲。

因應寶可夢熱潮，高雄巨蛋將不定時灑花，歡迎民眾到展場尋寶；主辦單位也推出多項免費看展方案，學生憑證免費入場，民眾憑好市多卡免費入場等，展期至八月二十九日。

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  • 「2016高雄電腦智慧生活展」昨天在巨蛋登場，因應寶可夢熱潮，高雄巨蛋將不定時灑花。（記者張忠義攝）

    「2016高雄電腦智慧生活展」昨天在巨蛋登場，因應寶可夢熱潮，高雄巨蛋將不定時灑花。（記者張忠義攝）

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