〈南部〉慢飛天使產品推廣 澎府會破冰
2016-08-26
〔記者劉禹慶／澎湖報導〕一度因博弈公投日期陷入冰點的澎湖縣府會關係，昨被慢飛天使燦爛、天真的笑容融化，縣長陳光復、議長劉陳昭玲連袂出席慢飛天使服務協會附設集愛工坊「中秋集愛，天使起飛」產品推廣及促銷活動，雙方互動熱絡。
日前由於澎湖第二次博弈公投日期，在議會公投預算未過之際，縣選委會就逕自決定於十月十五日舉行。雖然縣選委會屬中央層級單位，但兼任選委會主委的副縣長林皆興於現場主持會議，卻未告知議會，引發議長劉陳昭玲大為光火，砲轟縣府不尊重議會權責，讓府會關係降到冰點。
昨日，澎湖縣慢飛天使服務協會舉辦中秋伴手禮促銷活動，熱心公益的縣長陳光復及議長劉陳昭玲連袂出席，率先響應訂購，同時呼籲各界發揮愛心，以實際行動支持慢飛天使。慢飛天使純真、燦爛的笑容，當場融化府會雙首長的心，互動相當頻繁，解除府會關係緊繃警報，也是活動的意外收穫。
促銷活動在大勇街集愛工坊前舉行，出席貴賓還包括社會處長蘇啟昌、馬公市長葉竹林、馬公市民代表蘇育德、肢體傷殘協會理事長陳忠發、慢飛天使服務協會理事長許惠芝等人，共襄盛舉。現場也特別介紹製作食材，採用進口奶油，不含反式脂肪，頂級餡料不添加香精、色素、防腐劑等，讓大家吃得健康又安心。地址：馬公市大勇街二十號（農會超市旁），服務電話：（06）926-9855。
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