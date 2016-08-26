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〈南部〉高市前議員連立堅指「黑道」 前副議長蔡松雄提告勝訴

2016-08-26

〔記者黃建華／高雄報導〕縣市合併前曾擔任高雄市副議長的蔡松雄，不滿前市議員連立堅去年在法院開庭時多次說他是「黑道大哥大」，認為人格遭到貶抑、名譽受損，委請律師提起民事訴訟，並象徵性求償一元精神慰撫金討公道；高雄地院判蔡松雄勝訴，仍可上訴。

判決指出，原告蔡松雄及現任市議員蔡金晏，於高雄縣市合併後第二屆高雄市議員選舉期間，並未因涉及賄選而遭起訴；但被告連立堅卻提起蔡金晏當選無效之訴，並在高雄高分院開庭時，發表「大家都知道蔡松雄在我們社會上是什麼樣的地位，他就是黑道的大哥大。那黑道的大哥大，我請教你，在這種情況之下，你不小心幫我去賄選，結果你又東窗事發被抓到，你敢說是我給你的嗎？」等語。

蔡松雄不甘名譽受損提告，並強調他及兒子、現任市議員蔡金晏向來清白參選，未曾因涉及賄選而被偵查起訴。他年輕時曾被管訓，但之後並無不良素行，於高雄市議員及副議長任內更戮力奉公守法、服務選民，亦未組織幫派結黨營私；為了替自己討回公道，求償一元象徵性精神慰撫金。

連立堅則辯稱，自己的言論是訴訟進行中為證明蔡金晏有構成當選無效之事由，所為攻擊防禦方法之言論，並非以貶損原告名譽權為目的；他並提出蔡松雄曾擔任苓雅寮大哥「細漢源」與「蚊哥」喪禮點主官或治喪委員，並曾受「一清」管訓等新聞報導為證。

民事庭法官認為，單憑蔡有參與處理喪葬事宜，顯不足以做為蔡有參與犯罪組織之根據，否則豈非參與上開喪禮之各界政商人士均有參與犯罪組織之可能。此外，蔡松雄雖曾被列為一清專案掃黑對象，但距今已逾卅餘年，如此久遠之犯罪前科紀錄，亦難做為指稱現仍有參與犯罪組織之合理根據。被告的說法無異認為，一旦曾有前科紀錄之人即無更生之可能，況且原告曾任多屆市議員，再指陳其為黑道，恐亦不符現情。

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