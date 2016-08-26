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〈南部〉馬頭山蓋掩埋場 自救會再槓市府

2016-08-26

挨批環評黑箱 環保局否認

〔記者葛祐豪／高雄報導〕上百名「反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會」成員，昨上午再度到高雄市政府前聚集，抗議市府環評外審黑箱、現勘高屏溪自來水保護區黑箱作業。高市環保局強調都經過嚴謹評估，過程公開透明。

反馬頭山事業廢棄物掩埋場自救會指出，針對富駿事業廢棄物掩埋場案，七月四日環保局召開環評專案初審會議，決議將涉偽造文書的地質敏感區調查報告送「外審」，由於環評法規並沒有規範「外審」，草率送「外審」形同剝奪公民環評參與及意見表達，也淪為黑箱作業。

此外，自救會於今年四月底提出掩埋場區已跨到旗山區三協里，位於高屏溪水質水量保護區內，依法不得設置掩埋場，想不到日前高市府辦了一場沒有通知自救會的黑箱現勘，憑著沒有簽名表的現勘紀錄，就要修正保護區範圍，為富駿公司護航，自救會嚴正抗議高雄市政府黑箱現勘作業。

赴市府抗議 民險與警衝突

自救會成員在市府門口呼口號抗議，並上演行動劇，差點與警方發生衝突。

高市環保局指出，委外審查的決議，完全依據地質法規定，且是專業分工負責，過程公開透明，自救會不了解相關審查程序，任意指謫黑箱審查，實在是張冠李戴。

富駿公司也發出聲明表示，需外審的是部分地質資料，而不是環評程序外審，反對方以模糊焦點的方式，片面斷章取義。

環保局也澄清說，自來水公司已明確表示，本案場址並非位於高屏溪自來水水質水量保護區內。

環保局強調，環評審查涉及高度專業，環評委員處理此案絕無偏袒業者，呼籲自救會應回歸專業、法制，於環評審查會議進行理性討論。

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  • 反馬頭山掩埋場自救會到高市府前抗議，並上演行動劇。（記者葛祐豪攝）

    反馬頭山掩埋場自救會到高市府前抗議，並上演行動劇。（記者葛祐豪攝）

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