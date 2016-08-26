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〈南部〉《觀察筆記》自立自強

2016-08-26

國軍空投悍馬，完美著地。

兩千多公斤重的悍馬車漂亮落地，比之於前不久的美軍空投同型車，順當多了，搶灘、飛彈高命中率等，表現三軍聯合作戰的反應與熟練。

台灣國軍的防衛能力到底如何？可以有效地阻絕共軍於灘頭上嗎？可以殲滅敵方的空投部隊嗎？能夠封鎖敵方飛彈於境外嗎？

這些都是一個防衛武力的標準要求，也是國人關心的國防戰備，不管是募兵或徵兵，不論國艦國造、戰機國造、潛艦國造亦是外購，都是要讓台灣免於受到侵犯。

「退此一步即無死所」，台灣是海島，毫無縱深，後退就是太平洋，因此，海島的戰略目的與戰術運用，一定要構築嚇阻防線，建立可怕的還擊武力，特別在電子戰的尖端科技上必須有領先優勢，在熱武器出場前摧毀對方控制系統。

這是決戰於千里之外的兵法哲學，也不枉費我國長年以來優秀的電子技術人才養成，也無愧於世界前茅的科技產業。

對國軍的關注，對國造武器的投入與研發，是台灣防衛力量的自給自足，無須假手他人，也無庸他人干預。

寬列國防預算，是自立自強的第一要務！（資深記者黃明裕）

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