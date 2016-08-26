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〈南部〉醫院資訊長愛畫畫 展出藝想世界

2016-08-26

〔記者陳彥廷／屏東報導〕曾在台南幫家裡經營小吃的鄭芳昆，擁有機械相關的甲級證照，但現在的工作是天天接觸公眾，昨天在枋寮藝術村展開藝術展，朋友揶揄「人潮像抓寶可夢」！

鄭芳昆邂逅來自枋寮的太太蘇怡後成枋寮女婿，到枋寮醫院擔任資訊長，昨天他的「藝想世界」開展，從未受過科班訓練的他，作品令人驚豔，包括縣議員黃建溢及自由台灣黨屏東辦公室主任丁勇智都到場支持。

「放下螺絲起子改拿畫筆」，鄭芳昆說近來創作的意願越來越強烈，將腦中浮現的圖案在餐桌上作畫，再躍然呈於紙上，兩年就創作了逾六十幅抽象畫，每幅畫都有自己的故事。

在好友鼓勵下，鄭芳昆決定借枋寮藝術村的場地開展，鄭芳昆說，作畫過程不受拘束，只將最初的自己展現，將他的人生體悟分享給大家。

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  • 鄭芳昆（左）開展，太太蘇怡（右）笑說，家裡餐桌變畫桌。（記者陳彥廷攝）

    鄭芳昆（左）開展，太太蘇怡（右）笑說，家裡餐桌變畫桌。（記者陳彥廷攝）

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標題：〈南部〉醫院資訊長愛畫畫 展出藝想世界


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