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〈南部〉屏東崇仁新村緩拆 市府允爭取保留

2016-08-26

〔記者葉永騫／屏東報導〕民間團體組成搶救屏東日遺飛行宿舍陣線，昨天發動抗議行動，要求全面保留眷舍，縣府除了搶先宣布「暫緩崇仁新村眷舍代拆工程發包」，也表達願意向國防部爭取保留。

由民間團體組成的搶救屏東日遺飛行宿舍陣線昨天發動抗議行動，縣議員蔣月惠、唐玉琴，以及高雄市議員吳益政等人都到場聲援，要求全面保留這批日治時期留下的眷舍，重視百年飛行故事及日遺宿舍群，並建立市民參與機制，推動日遺宿舍群的全面保留。

陣線召集人葉慶元表示，除要求全面保留眷舍，也會持續關注違章拆除狀況，因為曾發現拆除手法不夠細膩，造成許多值得保留的部分都被粗魯拆掉了，這些眷舍的土地雖然登記在國防部，但這是屬於台灣人的共同資產，不應該以謀利為目的而犧牲文化資產。

蔣月惠也認為，拆除很快，但是保留很難，拆除了就難以恢復原狀了。

縣府文化處副處長曾龍陽表示，縣府早將勝利新村及崇仁新村的七十一棟眷舍，公告為縣定歷史建築，配合中央政策營造眷村文化園區，其中約有七成出租給民間活化，最近怪手拆除的是已登錄歷史建築的眷舍周邊違建，不是保留的眷舍，縣府已經依文資法暫緩國防部委託代拆的崇仁新村六十一棟眷舍。

曾龍陽說，縣府對於眷村保存相當重視，歷史保存價值要有取捨，他尊重大家的不同意見。

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  • 搶救屏東日遺飛行宿舍不要被拆除，縣府允諾爭取保留。（記者葉永騫攝）

    搶救屏東日遺飛行宿舍不要被拆除，縣府允諾爭取保留。（記者葉永騫攝）

  • 搶救屏東日遺飛行宿舍不要被拆除，縣府允諾爭取保留。（記者葉永騫攝）

    搶救屏東日遺飛行宿舍不要被拆除，縣府允諾爭取保留。（記者葉永騫攝）

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