〈南部〉屏縣家庭可支配所得 成長到73.5萬

2016-08-26

〔記者侯承旭／屏東報導〕行政院主計總處公布去年度家庭收支調查，屏東縣的家庭平均可支配所得達七十三萬五千餘元，比前年明顯成長，終止連續兩年衰退。

全台灣去年平均家庭可支配所得約九十六．五萬元，增幅○．八％，屏東縣去年的家庭可支配所得約七十三．五萬元，比前年增加了三．五萬元，增幅達五％，遠高於全國平均增幅。

家庭可支配所得是家庭所得總額扣除非消費性支出，包括利息、社會保險保費、稅金、罰款、捐款及禮金等後，可以用來支應日常生活開銷的所得。

主要是家庭有所得人數增加

屏東縣家庭可支配所得提高，主要是家庭所得總額增加，根據主計總處調查，屏東縣家庭有所得收入的人數從前年的平均一．四八人，增至去年的一．五六人，使得家庭所得總額由八十三．二萬元增至八十九．四萬元。

消費額及儲蓄額也上升

拜可支配所得增加之賜，去年屏東縣家庭的消費額也增加，從前年的五十四．七萬元增至去年的五十七．七萬元，以醫療、旅館、餐廳的消費增加幅度最大；屏東縣平均家庭儲蓄額則從前年的十五．一萬元，增至去年的十五．八萬元。

回顧過去幾年的家庭可支配所得，屏東縣於二○○七年達到最高峰七十九．六萬元，隔年受全球金融海嘯影響，驟減至七十．一萬元，以後都未突破七十四萬元，前年甚至跌破七十萬元關卡。

縣府發言人黃建嘉表示，縣府除了積極協助農產國際行銷與致力觀光發展外，也大力對外招商，今年以來已有幾家製造業進駐，可望帶來工作機會，讓家庭所得持續增加。

去年台北市家庭可支配所得達一百三十一．四萬元，居全國之冠，屏東縣僅及台北市的五成六。