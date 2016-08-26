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〈南部〉台東縣73校風災損害 開學前可望修復

2016-08-26

〔記者黃明堂／台東報導〕台東縣教育處昨天召開一○五學年度第一學期國民中小學校長會議，全縣七十三校歷經風災月餘，接近開學，縣長黃健庭慰勉所有教育伙伴，風災過後積極進行各校災後復原工作，希望在開學前能夠完成復建，不能影響學生的上課及安全。

黃健庭指出，七月八日尼伯特颱風侵襲，造成七十三所國中小學及幼兒園的損害，感謝民間企業的認養，以及教育處積極追蹤，除了部分體育館或戶外設施因備料問題，可能會延後完工外，其餘應該在開學前都能完成復建修繕的工作，希望學生進出動線、電腦教學設備等妥善規劃及安裝，不要影響學生的上課。

昨天會議上，縣長黃健庭還頒發榮譽督學感謝狀給李思齊、李金粟、林芳蓉、林月蕊、林隆和等五位退休校長，感謝他們「退而不休」協助教育工作，並將自己豐富的教學及治校理念傳授給後輩。

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  • 縣長黃健庭昨天在校長會議上承諾，部分設施除外，開學前完成災校復建。（記者黃明堂攝）

    縣長黃健庭昨天在校長會議上承諾，部分設施除外，開學前完成災校復建。（記者黃明堂攝）

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