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〈南部〉東河文旦量減3成 搶鮮嘗

2016-08-26

開始採收 果實甜度、水份均足

〔記者張存薇／東河報導〕雖然離中秋節還有一段時間，東河鄉農民昨天已開始採收文旦柚，農友張永鎮表示，最近天氣太熱，文旦成熟得快，所以普遍提早收成，再加上最近沒下雨，果實甜度、水份均足，因為採收後還要存放七至十天讓柚子「消水」，九月初就可以品嘗到風味佳的東河文旦。

東河鄉農會指出，東河泰源、北源村文旦種植面積約六十公頃，年產量約卅五萬斤，今年受到氣候影響，整體減產約三、四成。

張永鎮表示，今年一、二月寒害氣溫低，柚子開花率較低、影響後續結果，再加上七月尼伯特風災強風，產量約比往年少三分之一，不過最近天氣太熱、不下雨，文旦成長得快，這幾天已有不少農戶開始採收，星期六會進入採收高峰期，約一星期全部收完。

農友張徐郎說，尼伯特颱風除了讓柚子減產，部分果品受強風擦傷，影響賣相，不過果肉品質不錯，甜度約可達十二、三度。

部分農戶家中已出現成堆「柚子山」，張永鎮說明，文旦採收後還要在陰涼處存放七至十天，待文旦「消水」，甜度、水份會再提升，而今年雖然減產，但價格維持往年，送禮用的文旦依等級一斤在四十至六十五元之間。

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  • 天氣熱，東河文旦開始採收，堆成柚子山。 （記者張存薇攝）

    天氣熱，東河文旦開始採收，堆成柚子山。 （記者張存薇攝）

  • 東河文旦開始採收，今年品質佳。 （記者張存薇攝）

    東河文旦開始採收，今年品質佳。 （記者張存薇攝）

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