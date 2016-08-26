〈南部〉電桿站路中央「奇觀」重演 民呼誇張
〔記者王秀亭／關山報導〕「怎麼又有電線桿站在馬路中央，這次還連續兩根。」繼延平鄉往蝴蝶谷路上電線桿立在馬路上惹議後，同在台東縱谷的關山鎮被發現「奇觀」重演，民眾直說太誇張，關山鎮長戴文達表示，本來是原有路面重鋪，恰巧路旁一塊閒置空地，承包商經地主同意後鋪設，才造成此一情形，會以最快速度向台電申請移走電線桿。
今年七月十四日有延平鄉民發現延平鄉桃源村往蝴蝶谷的道路中央立了一根電線桿，PO網引發熱議，鄉公所隨即向台電申請遷移，兩天後把電線桿往路旁移，關山鎮民表示，當時就想要到延平一覽奇景，卻已消失，心中有些「抱憾」，想不到昨天在關山鎮就看得到。
這個奇景道路位在關山鎮月眉里二鄰山順路，為進出月眉里的道路之一，兩旁都是農田，這幾天重鋪路面柏油，卻在鋪設完成後，路中央多了兩根電線桿，兩旁沒有任何警告標示，民眾擔憂地說，行經此路的人練開車技術就算了，道路兩旁都沒有路燈，晚上一片漆黑，民眾行經此處，一不小心可能撞上，還要連閃兩根。
關山路面重鋪變「拓寬」 未申請遷移
戴文達解釋，電線桿原本沿著路邊設置，鎮公所日前重鋪這段路的柏油，沒有拓寬路面計畫，因而未申請遷移電線桿，未料承包商施工時，路旁一處空地雜草叢生，地主同意鋪設，以解決雜草叢生問題，讓將近兩百公尺重鋪路面中的部分路段「被拓寬」，才造成電線桿立中央的情形，並強調若是鎮公所計畫拓寬，一定會先向台電申請遷移再施工。
昨天下午鎮公所人員已會同住在月眉里的鎮代會主席吳文忠前往現場了解，吳文忠說，產業道路原本只有四米寬，「被拓寬」後，多了一米半左右，由於多出來的路面非原本道路，已拉上封鎖線，待電線桿移走，更解嘲地說，以後這段路會車更方便。
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