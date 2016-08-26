〈台北都會〉9間邱素貞瑜伽天地 全撤銷立案

2016-08-26

〔記者梁珮綺、沈佩瑤／台北報導〕擁四十年歷史的「邱素貞瑜伽天地」，四月底驚傳歇業，全台十五間分店中，台北市有九間，教育局稽查後要求限期改善，僅西門店、八德店恢復班務營運，但西門店隨後再歇業，八月十日撤銷立案，八德店經四次限期改善仍未完成，教局昨天撤銷立案，九間邱素貞瑜伽天地從此在北市消失，今日起若仍營業，等於無照營業，可依《補習及進修教育法》第廿四條，處以五萬元以上、廿五萬元以下罰鍰，可按日連罰。

邱素貞瑜伽天地是以補習班立案，北市九間分店在四月底大門緊閉，張貼資金周轉及經營不善而歇業的聲明稿，學員、員工求助無門，教育局稽查要求限期改善，有七間未在六月卅日前恢復班務營運，七月十九日遭撤銷立案；西門店雖短暫恢復營運，但後來又停業，未能於七月廿六日前恢復營運，八月十日遭撤銷立案，只剩八德店營業。

教育局說，八德店雖沒有停業，但有多項違規，包括沒有立案證書、沒有學生與教師名冊、定型化契約與收費單據、退費說明不符等，經四次要求限改仍未完成，還向學員額外收取一千元清潔費，八月十五日要求在八月廿二日前改善及予以停招三個月處分，廿四日到場稽查，八德店仍未改善，昨天撤銷立案，今天起若持續營業，等於無照，可依法開罰。

繳現金學員 須團訟索賠

法務局主任消保官何修蘭說，權益受損的學員，若是刷卡支付款項，仍可自業者歇業回溯五百四十天內，要求發卡銀行用爭議款賠付方式，賠付消費者已支付款項。但若是現金繳納，就只能參加團體訴訟，目前受理收到八月底，還在跟消保協會討論是否延長時間。

何修蘭進一步說明，相關表件或需要準備哪些文件，都可詢問台北市消費者服務中心及消保官室，如果不會填寫，也可前往現場，會有專人協助。團體訴訟由團體提起，消保官室作為平台，收件後會進行初審和整合，並轉給消保協會，再由消保協會的律師逐案審核，及進行後續處理、聯繫。