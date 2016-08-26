〈台北都會〉運動中心停車場違規 松山最多項

2016-08-26

〔記者沈佩瑤／台北報導〕台北市法務局八月偕同停車管理工程處、消防局、建築管理工程處等單位，聯合稽查市內十五處公有運動空間附設停車場及路外停車場，昨天公布查核結果，以松山運動中心停車場違規四項最嚴重，包含未於出入口及明顯處張貼營業登記與管理規範、月（季）租之租賃契約不符合定型化契約規範、身障者專用車位遭一般車輛占用及公共意外責任保險不符合規定等，停管處也依相關法令，要求業者限期改善。

此外，北投運動中心停車場、南港運動中心停車場和南湖高中運動中心停車場也分別有三項違規。十五處公有運動空間附設停車場中，僅中正運動中心停車場、士林運動中心停車場、大安運動中心停車場和洲美運動公園地下停車場等四處沒有違規。

除了針對違規項目依法命令業者限期改善，法務局也公布十七家無證營業停車場，依情節輕重，裁罰三千元至一萬五千元罰鍰，同時限期辦理營業登記證，屆期若仍未改善，將加強稽查頻率，連續裁處，並於網站公告。