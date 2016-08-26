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〈台北都會〉公益待用票 六藝劇團揪愛心

2016-08-26

募集2百張 贈弱勢看戲

〔記者郭逸／台北報導〕六藝劇團戲碼《淘氣連環計》八月三十一日至九月二日在台北市政府親子劇場演出，劇團團長劉克華、立法委員黃國書及台北市議員許淑華昨天舉辦「公益待用票」贈票活動，號召民眾以個人或企業名義，購買一百五十元和三百元的「待用票」，累積兩百張並捐給社福團體，讓弱勢家庭走進劇場，享受親子時光。

《淘氣連環計》是六藝劇團「淘氣三國三部曲」的第二部，取材自《三國演義》歷史典故「三顧茅廬」，描述劉備、關羽、張飛三人遇見孔明後，認識新朋友與冒險的旅程。

淘氣連環計 穿越說環保

六藝劇團昨天在台北市議會演出《淘氣連環計》片段，劉備、關羽和張飛為了治好孔明母親的疾病，穿越時空至二十一世紀找尋藥方，途中發現螢火蟲要在乾淨的水域才能成長，人類也要有良好的生活環境，身體才會健康。戲劇富含教育與環保意識。

六藝劇團與第一社福基金會合作，號召民眾以個人和企業名義，購買一百五十元和三百元的「待用票」，累積兩百張並捐給弱勢族群。

社會局副局長黃清高說，許多民意代表關心弱勢文化權益，市議員許淑華就爭取小巨蛋的活動要捐出一％的票給弱勢民眾。許淑華說，表演藝術有潛移默化的作用，「我協辦紙風車的戲劇，教導小朋友保護動物，有效降低暴力行為的機率。」

委員黃國書則說，劇場觀賞是一件很迷人的事情，台灣有很多人致力於劇場藝術，看戲的人不僅獲得心靈啟蒙，還可改變對世界的負面看法。

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  • 六藝劇團舉辦贈票活動，民意代表號召民眾響應，幫助弱勢族群進劇場看戲。（記者郭逸攝）

    六藝劇團舉辦贈票活動，民意代表號召民眾響應，幫助弱勢族群進劇場看戲。（記者郭逸攝）

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