| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉和平實小採4學季制 明年招生

2016-08-26

〔記者梁珮綺／台北報導〕台南市虎山國小、雲林縣華南國小、樟湖國中廿二日開學，採四學季制，台北市和平實驗國小明年九月招生，也確定採四學季制，一季十週，規劃先招收小學部一至三年級共六班、幼兒園二班，小學部逐年增二班，入學方式為臥龍里、虎嘯里的共同學區與北市大學區，比例為六比四，但入學前，家長需簽訂同意書。

和平實小全區共四．二公頃，小學部一班招收廿九人、幼兒園卅人，預計一○九學年度小學部共三百四十八人、幼兒園六十人。四學季制分為春夏秋冬，明年九月開學是秋學季，春、秋學季結束後都有二週假期，冬學季結束後放三週寒假，夏學季結束後則放四週暑假。

籌備處主任黃志順說，和平實小核心概念為自主學習，包括情緒、健康、學力三方向，教導孩子了解並接納自己的情緒、建立良好的運動習慣及生活作息、奠定基礎學力，「最重要的是，要讓孩子清楚為何學習、如何學習。」基礎課程之外，也規劃主題式課程，安排一天二時段自我探索時間，中、高年級也設計選修課。

和平實小座談會昨天下午兩點在大安運動中心舉行，湧進上百名家長，原本安排的場地塞不下，最後挪到一樓大廳。黃志順說，參加人數超乎預期，「原本預計只有五、六十人會來，大家很踴躍。」

一名家長說，原本想把孩子送到新北市烏來區的實驗小學，但那是私校，和平實小是公立，學費較便宜。

住在和平實小附近的林姓家長則說，小孩後年升小一，曾考量設有特色課程的學校，但多半是私校或學校太遠，所以來聽聽和平實小座談會，很喜歡主題式課程設計，不過，也憂心小孩小學畢業後能否適應國中。

廣告
  • 台北市和平實驗國小明年九月將開放招生，確定採四學季制，圖為施工中的和平實小附設籃球館。 （記者梁珮綺攝）

    台北市和平實驗國小明年九月將開放招生，確定採四學季制，圖為施工中的和平實小附設籃球館。 （記者梁珮綺攝）

  • 和平實小座談會昨下午二時在大安運動中心舉行，湧進逾百名家長，原本安排的場地塞不下，最後挪到一樓大廳。（記者梁珮綺攝）

    和平實小座談會昨下午二時在大安運動中心舉行，湧進逾百名家長，原本安排的場地塞不下，最後挪到一樓大廳。（記者梁珮綺攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 四學季制
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
淡水金色水岸 街道「好詩意」

「二○一六淡水福爾摩莎國際詩歌節」將於九月二日舉行開幕式，風球詩社、淡水文化基金會已率先在淡水金色水岸沿線建構「詩」的空間樣貌，把「水岸詩展…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：〈台北都會〉和平實小採4學季制 明年招生


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.