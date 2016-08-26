〈台北都會〉和平實小採4學季制 明年招生
2016-08-26
〔記者梁珮綺／台北報導〕台南市虎山國小、雲林縣華南國小、樟湖國中廿二日開學，採四學季制，台北市和平實驗國小明年九月招生，也確定採四學季制，一季十週，規劃先招收小學部一至三年級共六班、幼兒園二班，小學部逐年增二班，入學方式為臥龍里、虎嘯里的共同學區與北市大學區，比例為六比四，但入學前，家長需簽訂同意書。
和平實小全區共四．二公頃，小學部一班招收廿九人、幼兒園卅人，預計一○九學年度小學部共三百四十八人、幼兒園六十人。四學季制分為春夏秋冬，明年九月開學是秋學季，春、秋學季結束後都有二週假期，冬學季結束後放三週寒假，夏學季結束後則放四週暑假。
籌備處主任黃志順說，和平實小核心概念為自主學習，包括情緒、健康、學力三方向，教導孩子了解並接納自己的情緒、建立良好的運動習慣及生活作息、奠定基礎學力，「最重要的是，要讓孩子清楚為何學習、如何學習。」基礎課程之外，也規劃主題式課程，安排一天二時段自我探索時間，中、高年級也設計選修課。
和平實小座談會昨天下午兩點在大安運動中心舉行，湧進上百名家長，原本安排的場地塞不下，最後挪到一樓大廳。黃志順說，參加人數超乎預期，「原本預計只有五、六十人會來，大家很踴躍。」
一名家長說，原本想把孩子送到新北市烏來區的實驗小學，但那是私校，和平實小是公立，學費較便宜。
住在和平實小附近的林姓家長則說，小孩後年升小一，曾考量設有特色課程的學校，但多半是私校或學校太遠，所以來聽聽和平實小座談會，很喜歡主題式課程設計，不過，也憂心小孩小學畢業後能否適應國中。
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