| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈台北都會〉國中迎新生 舉辦傳統「拜師禮」

2016-08-26

〔記者張安蕎／新北報導〕為協助七年級新生早日適應學校，鶯歌國中舉辦「拜師禮」活動，六百多位新生手捧象徵不同意義的肉乾、喉糖、茶包、咖啡包等，向師長行禮；導師們也一一回送四項禮物，以隆重的傳統禮儀，展現尊師重道的精神。

新生們單膝下跪，雙手獻上拜師四禮，其中「肉乾」做為感謝老師的付出，請導師收徒弟進門；「喉糖」希望導師們在授課之餘能潤喉且健康；「咖啡包」及「茶包」則象徵導師可隨時將學生帶到校長室或學務處喝咖啡、泡茶，行政部門是師生們最好的夥伴。

導師們則回送學生「橡皮擦」，象徵每個人都會犯錯，不用害怕錯誤，但請勇於改正；「英文字典」則希望學生們追求知識及語言的溝通力；「金幣巧克力」提醒每個人都是有價值且特殊的；「道德月刊」代表學生們應勤加閱讀，並擁有幫助別人的心。

校長張俊峰表示，每年鶯歌國中新生入學，都會舉辦拜師禮，因校內有兩所職探中心，學生們可學到豐富技藝；學生們也將跟著同一位導師三年，意義重大，希望師生們透過這次儀式，在未來的日子裡彼此感恩、互相尊重。

廣告
  • 鶯歌國中舉辦「拜師禮」活動，以隆重的傳統禮儀，展現尊師重道的精神。（記者張安蕎攝）

    鶯歌國中舉辦「拜師禮」活動，以隆重的傳統禮儀，展現尊師重道的精神。（記者張安蕎攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 開學
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
台北都會‧本日最多瀏覽
» 更多台北都會新聞
淡水金色水岸 街道「好詩意」

「二○一六淡水福爾摩莎國際詩歌節」將於九月二日舉行開幕式，風球詩社、淡水文化基金會已率先在淡水金色水岸沿線建構「詩」的空間樣貌，把「水岸詩展…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：〈台北都會〉國中迎新生 舉辦傳統「拜師禮」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.