〈台北都會〉國中迎新生 舉辦傳統「拜師禮」

2016-08-26

〔記者張安蕎／新北報導〕為協助七年級新生早日適應學校，鶯歌國中舉辦「拜師禮」活動，六百多位新生手捧象徵不同意義的肉乾、喉糖、茶包、咖啡包等，向師長行禮；導師們也一一回送四項禮物，以隆重的傳統禮儀，展現尊師重道的精神。

新生們單膝下跪，雙手獻上拜師四禮，其中「肉乾」做為感謝老師的付出，請導師收徒弟進門；「喉糖」希望導師們在授課之餘能潤喉且健康；「咖啡包」及「茶包」則象徵導師可隨時將學生帶到校長室或學務處喝咖啡、泡茶，行政部門是師生們最好的夥伴。

導師們則回送學生「橡皮擦」，象徵每個人都會犯錯，不用害怕錯誤，但請勇於改正；「英文字典」則希望學生們追求知識及語言的溝通力；「金幣巧克力」提醒每個人都是有價值且特殊的；「道德月刊」代表學生們應勤加閱讀，並擁有幫助別人的心。

校長張俊峰表示，每年鶯歌國中新生入學，都會舉辦拜師禮，因校內有兩所職探中心，學生們可學到豐富技藝；學生們也將跟著同一位導師三年，意義重大，希望師生們透過這次儀式，在未來的日子裡彼此感恩、互相尊重。