〈台北都會〉北海岸藝術祭 作品看見在地景觀

2016-08-26

〔記者李雅雯／新北報導〕文化局首次舉辦「二○一六北海岸藝術祭」，集結廿六位國內外藝術創作者打造廿件作品，創作空間跨越淡水、八里、三芝、石門、金山、萬里等六個行政區，從藝術作品看到在地景觀特色，北海岸藝術祭將於九月一日正式開展。

廿件展出作品融合地方特色、取用自然媒材打造，其中也含括了許多社區居民的力量。

創作空間跨6區 下月正式開展

文化局長林寬裕表示，「二○一六北海岸藝術祭」結合公共藝術和社區營造概念，每個創作都在重新感受、思考土地和人的關係，其中也饒富人文特色，熱烈邀請民眾走訪。

策展人孫立銓說，每件創作的重點其實是帶著民眾走出市區，走進郊外地景，認真地看到「原來這麼美的風景就在我們身邊」。沿途有山有水，美的不得了，「我保證你到了現場一定會感動」。

曾於日本「瀨戶內國際藝術祭」參與創作的藝術家林舜龍，這次也獲邀進駐淡水海關碼頭，其作品《漂航紀事》以漂流木構成，外表是座翻覆的船，某些角度又是隻山豬，或說是刺蝟，也可以是條魚；內部又是好似教堂的空間，光線散入，柔和動人。

林舜龍說，始終相信藝術可讓人和人之間的關係越來越好，作品都是「媒介」，是透過作品看風景。

《漂航紀事》放在淡水海關碼頭，說的也是淡水本身豐富的歷史，翻覆的船有「翻轉」的意涵，可想想淡水不斷在歷史中反轉，思考人和土地間的關係。

北海岸藝術祭將於九月一日至十月卅日舉行，期間也將推出各式工作坊、小旅行，豐富精采，相關訊息可至官方網頁查詢。