〈台北都會〉「樹癌」蔓延快速 淡水古蹟恐遭殃
滬尾礮臺園區 13株樹染褐根病
〔記者鍾泓良／新北報導〕新北市淡水古蹟博物館內滬尾礮臺園區十三株大樹，去年開始陸續發現罹患有「樹癌」之稱的樹木褐根病，為防止病菌持續蔓延殃及周遭樹木群，農業局已完成防治工作。農業局提醒，由於樹木根部支撐力不足，可能會傾倒，請遊客不要靠近；而進行土壤燻蒸時，民眾請勿靠近，以免吸入燻蒸劑。
樹木褐根病是台灣樹木普遍容易罹患的疾病，傳染力強，只要有一棵樹罹病，馬上會蔓延至周邊樹木；而往往出現病徵時，樹木已病入膏肓，故又稱為「樹癌」。由於該病害主要發病在根部，容易造成樹木傾倒。
根部支撐力不足 可能會傾倒
農業局林務科科長黃嘉文說，這次發病的樹木多為榕樹及相思樹，樹齡約十至廿年。他指出，有些距離建築物近，傾倒不僅可能會壓傷人，還會壓壞古蹟，因此必須優先處理。
為避免褐根病繼續感染，必須把地上部分鋸除，再把病株挖掉，最後因樹木根部及周邊土壤也會殘留真菌，所以還要針對土壤用燻蒸劑消毒。
燻蒸劑有劇毒 民眾勿靠近
他也提醒，感染褐根病的樹木可能傾倒，都有設置告示牌提醒民眾不要靠近；另外，在進行土壤燻蒸時，請民眾不要接近，以免吸到燻蒸劑的蒸氣。
距離建築物近 憂壓壞古蹟
台灣大學植物學系副教授郭城孟表示，排水不良的地方容易成為褐根病的溫床，因此，生長在都會區的樹木，因小樹穴易積水，所以常被感染。此外，燻蒸劑有劇毒，對於環境及人體不好，效果僅限於一棵樹，建議必須改善環境排水，才是根本之道。
農業局表示，為避免樹木褐根病疫情擴散，自九十九年起即進行全市調查、列管並防治，迄今防治數量已高達一千三百八十三株，疫情已獲得控制；呼籲民眾若發現有樹木出現樹冠稀疏、葉片黃萎及不正常大量落葉等情形，可通報農業局處理。
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標題：〈台北都會〉「樹癌」蔓延快速 淡水古蹟恐遭殃
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