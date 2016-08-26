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〈台北都會〉都計諮詢平台 扎根學童

2016-08-26

〔記者鍾泓良／新北報導〕新北市城鄉局每週五下午兩點至五點開設都市計畫諮詢平台，由都市計畫技師免費為民眾詳細講解都市計畫內容。上路至今三個月，累計有五十餘件諮詢案，甚至有民眾從台北市、桃園市前來諮詢。城鄉局下半年也規劃向下扎根，走入校園傾聽學童的聲音，並開放學童參與，讓學童認識城市發展。

都市計畫諮詢平台以近期執行公開展覽的案件及整體開發的案件諮詢度較高，面對比較複雜的問題，常常需要花上一、兩個小時說明。

都市計畫技師為了把艱澀的都市計畫講得讓老人家都能理解，除了練就好口才，也會借用紙筆解說，讓諮詢者瞭解都市計畫與自己的權益息息相關。

城鄉發展局長邱敬斌說，下半年也將開始籌劃向下扎根計畫，走入校園舉辦小小城市夢想家活動，在規劃都市環境時，傾聽學童的聲音，顧及學童的需要並開放參與，讓學童認識城市發展。

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  • 新北市城鄉局每週五下午2點至5點開設都市計畫諮詢平台，由都市計畫技師免費為民眾詳細講解都市計畫內容。（城鄉局提供）

    新北市城鄉局每週五下午2點至5點開設都市計畫諮詢平台，由都市計畫技師免費為民眾詳細講解都市計畫內容。（城鄉局提供）

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