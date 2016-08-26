〈台北都會〉徐匯中學YouBike站 民怨變「車庫」

2016-08-26

〔記者李雅雯／新北報導〕蘆洲區捷運徐匯中學站外設有YouBike租借點，人行道兩側設有車柱，時而有車輛成排停放待調度狀況，地方民眾認為大片空間怎麼會淪為YouBike停車倉庫。交通局綜合規劃科說明，因為該租借點使用量大，站內有儲車需要，現場調度人員會視情況即時做處理。

廖姓市民投訴說，為了因應YouBike租借點進駐，當初已經撥出大片人行道空間提供建置，怎麼現在車柱區域反倒成為停放空間，而且非暫時狀況，是連續好幾天，看到這種畫面就是「很生氣」。

交通局：站內儲車 視情況調度

交通局綜合規劃科股長林昭賢說明，該租借點每天約有五百六十人次使用，尤其集中在上、下班尖峰時間，由於捷運站周邊空間有限，所以目前是採取站內儲車方式處理，尖峰時間先將車輛臨時存放在站區範圍，現場調度人員會視車輛使用情形隨時補車或抽車。