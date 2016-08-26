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〈台北都會〉超商代收停車費 新北市府年付5千萬

2016-08-26

議員要求協調降價

〔記者何玉華／新北報導〕新北市每年開出約一千八百萬張路邊停車收費單，其中約七成是透過超商代收繳費，五年來，超商補單繳費的數量增加，超商代收的手續費也逐年調漲，市庫每年支出約五千萬元。市議員陳科名指出，代收稅費及規費都沒有調漲，反而是小額的停車代收手續費調漲，雖然是公務預算支出，民眾感受不大，但市庫支出仍是民脂民膏，要求市府與業者協調降價。

業者反映成本上升

交通局停車營運科長李友欽表示，今年已召集定點代收業者協調降價，但業者反映人事及租金成本上升，壓力不小；另一方面，市府也積極開發多元繳費管道，方便民眾繳款並降低代收手續費的支出。

便利商店據點多，成為民眾平常繳交各種費用最方便的管道之一，包括各種稅金、規費等，陳科名表示，從一百年至今，超商代收各項稅金及規費收取的手續費皆未調漲，唯獨繳付金額最少、次數最多的停車費代收手續費調漲，尤其是補單部分，從每筆三．七元漲至每筆三．九五元，以路邊機車停車費來說，每次廿元的停車費，就有近兩成要給代收的便利商店。

市府開發多元繳費

陳科名說，超商每年代收路邊停車費數量龐大且穩定，加上新北市收費停車格越來越多，業者收取手續費應有調降的空間，否則每年市庫支付超過五千萬元，也是一筆負擔；他認為市府應該與業者協調降價或凍漲，不宜再調漲。

李友欽表示，補單繳費時，要利用業者的多功能事務機印製繳費單，因此手續費較原單繳費略高，今年已多次召集業者協調降價，但業者普遍反映物價、薪資、租金成本上升，抱怨招標文件估算的成本低估，台北市還因為業者認為不敷成本，不願投標而流標兩次。

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  • 新北市每年開出約一千八百萬張路邊停車收費單，其中約七成是透過超商代收繳費。（記者何玉華攝）

    新北市每年開出約一千八百萬張路邊停車收費單，其中約七成是透過超商代收繳費。（記者何玉華攝）

  • 新北市100-105年路邊停車收費單張數與超商代收狀況

    新北市100-105年路邊停車收費單張數與超商代收狀況

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