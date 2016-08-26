〈北部〉醉漢狂叩110 2年打340通

2016-08-26

怕警察太閒？ 2天打1次

〔記者彭健禮／苗栗報導〕苗栗縣50歲饒姓男子，近兩年來於酒後撥打「110」報假案或佔線聊天，達340多通，平均每兩天一通，讓苗栗縣警察局勤務中心值勤員警不堪其擾；警方多次規勸，也不見饒男收斂，將饒男依《社會秩序維護法》移送苗栗地方法院簡易法庭裁罰。饒男也成為新修訂社維法後，苗栗縣第一位因亂打「110」被送辦的人。

饒姓男子居住在頭份市，從事派遣清潔工作，未婚的他與兄嫂同住，近兩年來，只要下班閒暇之餘，就會以手機撥打「110」報案電話，累計達340多通，平均每兩天就會撥打一次；饒男在電話中，幾乎都疑似酒醉般胡言亂語。

勤務中心員警多次於電話中規勸，卻不見饒男收斂，也請轄區頭份警分局員警登門勸導，饒男每回清醒時，都對員警說「不好意思」！但一喝酒後，又開始亂打。

警方不堪其擾，於本月8日約談饒男到案，饒男竟表示，因「怕警察太閒」，才會打「110」，甚至強調打電話時，神智都是「清醒」的。警訊後，將他依《社會秩序維護法》移送苗栗地方法院簡易法庭裁罰。

社維法新修訂 被送辦

縣警局勤務中心主任陳文昌表示，民眾若無故撥打警察機關報案專線，經勸阻不聽者，依據6月新修訂的《社會秩序維護法》第85條「故意向該管公務員謊報災害者」，可處拘留或1萬2000元以下罰鍰。饒男也成為苗栗縣首宗被送辦案例。

警方強調，「110」為緊急報案電話，苗栗縣也有簡訊報案專線0911-510-922，提供聽語障人士或不便使用語音報案時之輔助管道；民眾可透過智慧型手機下載App，使用電話或視訊即時報案。

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