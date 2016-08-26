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〈北部〉北市社子島計畫 都委鬼打牆說林欽榮不滿

2016-08-26

林欽榮不悅 回嗆「肯不肯定是你家的事」

〔記者郭安家／台北報導〕市府已公展「生態社子島」開發案，北市都市計畫委員會昨討論變更社子島主要計畫及細部計畫案，即便計畫人口數從三．四萬人下修為三．二萬人，但都委會委員仍質疑計畫定位不明確；委員陳良治還說，根本問題未討論前就談細部設計，「好像鬼打牆跑到前面去」，都委會主席、副市長林欽榮卻回嗆「肯不肯定是你家的事！」

都委認為主題未討論前 就談細部很不妥

陳良治表示，社子島人口下降，市府卻拿廿、卅年前人口成長管理計畫，要增加一萬多人；此外，社子島適合什麼產業也需討論，根本問題未討論前就談細部設計，「好像鬼打牆跑到前面去。」

豈料，林欽榮回擊，「我對鬼打牆不能接受，你的生命沒有在這案子」，並指政府規劃是延續的，不代表所有團隊就是鬼打牆；至於人口數，又不是明天有一萬多人進來，它是step by step成長管理。林還嗆，「肯不肯定是你家的事」、「沒辦法符合你的心態或要求，你盡量大聲，我接受，但不要漫無目的批判；心意向上的話，我覺得天地皆可容！」

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