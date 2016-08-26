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〈北部〉北門周遭交通常打結 連行人也哀哀叫

2016-08-26

〔記者郭逸／台北報導〕北市今年初耗時八天拆除忠孝橋引橋，但引橋原本分隔高架及平面道路的車潮，現全部混流，鄰近的北門周邊交通時常「打結」；交通局坦言，中華路、忠孝西路及延平北路的「十岔路口」變得相當脆弱，每逢交通號誌故障或發生小型車禍，路口易陷入「塞車夢魘」，民眾也時常抱怨該路口危機重重。

中華路、忠孝西路、延平南北路、塔城街、北平西路及博愛路等路段交織成「十岔路口」，忠孝橋引橋拆除後，往返雙北城市的民眾常會行經此路口，每天上下班尖峰時間的平均速率僅約三十公里。

記者曾在上班時間前往此路口，公車、汽車及機車混流，駕駛直行時小心翼翼，左右轉時來回張望多次，深恐視線死角竄出車輛，交通大隊也增派一倍警力指引交通。民眾張小姐說，該路口不僅經常堵塞，連行人走路也危機重重，有時候左彎右拐都找不到行人穿越道。

交通局表示，忠孝橋下的西寧南路以西匝道拓寬，今年七月竣工，後續將調整平面道路的路型，而中華路、忠孝西路現為多岔路口，未來將改為單純的十字路口，特別是中華路之後僅連接塔城街，不再連通延平北路。

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