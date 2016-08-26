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〈北部〉北門廣告物設計準則 影音電器街盼放寬

2016-08-26

〔記者郭安家／台北報導〕台北市都市設計審議委員會昨通過「北門周邊廣告物都市設計準則」，第一管制區北門南側商業區、面臨北門之立面，將不得設側懸廣告、屋頂樹立廣告、電子式閃爍式廣告；不過都審會主席、都發局副局長王玉芬還要求都發局裁示研究擴大第一管制區，涵蓋至北門北側古蹟群，如鐵道部、交八用地、延平北路軸線兩側。

到場的台北市新中華路影音電器促進會理事長黃意婷表示，位於第一、二管制區受影響電器行不到十家，大家雖重視西區門戶計畫，但擔心招牌不見怎麼做生意？因該處招牌多為側懸型，未來配合改放於建物正面，民眾開車經過會看不見，「我們是辛苦老百姓，不希望這樣」，盼公部門開協調會讓大家有準則。

根據北門周邊廣告物都市設計準則，紅色第一管制區為北門南側商業區、面臨北門之立面，該處建物的立面廣告，廣告物上端不得超過二樓，自地面層起不超過五公尺，且不得設側懸廣告等。

綠色第二管制區為北門周邊第一街廓臨計畫道路側，該處建物的立面廣告上端，則不得高於建物三樓底，市定古蹟撫台街洋樓或歷史建物立面以不設廣告為原則。該處一樣不得設屋頂樹立廣告、電子式閃爍式廣告；至於側懸廣告，除延平南路北門至開封街段不得設置，其餘地區雖可設，但廣告支撐物突出建物外一公尺以內。

藍色第三管制區位於忠孝西路、館前路、公園路兩側，規範較鬆，但中山南北路及忠孝東路交叉口不得設屋頂樹立廣告。

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  • 北門周邊廣告物管制範圍

    北門周邊廣告物管制範圍

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