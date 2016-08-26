〈北部〉爭狩獵、採集權 原民抗議

2016-08-26

〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮縣秀林鄉銅門部落卅多名族人昨早到警政署保安警察第七總隊第九大隊花蓮分隊前，抗議警方日前針對族人在山區採集石頭，竟遭警方以違反竊盜、礦業法移送法辦；部落會議主席馬少（鍾德光）高喊：「還我狩獵、採集權利」要求警員對於污名化原住民道歉，認為小英政府日前向原民道歉，卻讓警方任意抓人，毫無誠意。

花蓮分隊派出警務員曾紹威回應說，警方尊重原基法精神，依照目前的現行法規執行勤務，若現行法規適用上有疑慮，須由原民會與相關主管機關重新檢視，目前全案已經移送檢察機關，證物保存問題遵照檢方指示辦理，現場查獲的礦石，由林務局花蓮林管處標記、定位、檢驗後回歸大自然保存，警方從未揭露當事人資料，當天並依照當事人意願通知法扶律師，保障當事人權益。

部落幹部拉高．迪迪說，部落三名族人十八日在山區採集石灰岩，竟遭警方以盜採玫瑰石為由逮捕，警方並在臉書發布族人盜採新聞及相片，造成族人遭外界嚴重的污名與侮辱，族人質疑警方張冠李戴，將六月份的案件套用到日前案件，發布不實新聞損害族人名譽；依原基法第十九條，族人有採集跟狩獵的權利，呼籲警方落實原基法，加強員警對於原住民人權與文化教育，還給族人傳統領域，警方退出銅門部落。