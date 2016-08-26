〈北部〉萬榮鄉長明補選 6搶1
2016-08-26
〔記者花孟璟／花蓮報導〕萬榮鄉長補選明天將投票，六位候選人白天晚上賣力拜票、車隊掃街盼獲得勝選，布農族候選人王金華等紛紛打出「告急牌」、盼提高投票率來達成勝選目標！代表會主席古明光打出全方位政見牌，包括文化、觀光、產業等等，吸引選民青睞。
六位候選人中唯一的布農族候選人王金華，認為「團結的布農族」能對抗分裂的太魯閣族，但他擔心票數差距太小，打出告急牌，希望選民「一定要出來投票」。
其餘五名太魯閣族候選人中，代表會主席古明光，提出包括文化傳承、族群平等、爭取原住民尊嚴及「壯有所用、幼有所長、鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」等政見。
林秀花以母親身分「代夫出征」，選前則拿出告急牌，希望延續丈夫前鄉長徐金生政績，握住每一雙手、關愛每一位鄉親；同樣也是告急的退休校長張秋美，盼遊子回鄉踴躍投票「救救秋美、支持秋美」；候選人吳香蘭頻頻告急，希望選民不要被謠言分化，她將堅守「八不政策」捍衛原住民傳統領域不要遭到不當開發。
退休的紅葉派出所長陳長旭打出「反賄選牌」，他認為，選民「不要為了多少錢」投票，要想想萬榮鄉未來願景，當選後一定是「最認真服務的人」。
看更多！請加入自由時報粉絲團
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
北市文化局疑「一案兩包」 政風處介入調查
取得第一優先議價廠商 昨未出席視同放棄文化局長謝佩霓參與法國在台協會推薦的「二○一六台北白晝之夜」活動，挪用世界設計之都預算，砸下近千萬投標，但其中的「台北地景公共藝術節」與「白晝之夜」標案內容重疊，…
網友回應
熱門新聞
- 東京奧運以「台灣」出戰？ 日網站連署人數破7成
- 上學被圍毆想自殺...天才唐鳳活出自我 1人辯倒全場
- MLB》被「拳王」歐多撞倒 他的反應竟是…（影音）
- 嫁妝「添富」上酒店 捲入衝突
- 談退賽風波被罵翻 謝淑薇刪文改恭喜莊佳容
- 許宗力「再任」惹爭議 府：與連任概念不同
- 新北三峽工廠大火 延燒兩旁民宅灌救中
- 台南柳營七旬老翁疑失足 不幸溺斃魚塭
- 天下第一班長庹宗華交棒趙駿亞 － 威廉光屁屁不夠看 票房破億露6片
- 林志玲終於硬起來了！ 9字嗆爆陳冠希
- 我堅持「國機國造」 義教練機降價近2百億求售
- 三立裁員67人 否認二度瘦身
- 巴西總統羅賽芙彈劾案 展開最終審判
- 跟按摩女約好「親3下」 不給親嘴他竟掐胸...
- 沈建宏攻韓天后護航 還不快向阿姨徐若瑄討教
- 國體大新生眾「星」雲集 許淑淨及詹氏姊妹入列
- 中職》中信第2指名新秀詹子賢 生涯首安出爐
- H奶乳搖妹曬姊妹照 超深邃豪溝大方露
- 申皓瑋簽約金520萬加盟犀 追平陳琥高中生紀錄
- 《超模力 運動力》亞洲首模劉雯
- （影音）周董投籃狂電林書豪 合拍MV一天搞定
- 南韓樂天副會長涉貪上吊自殺 遺書達4頁集團內部震驚
- 與市場相鄰的台中文學館開館 讓市場飄文學味
- 寫切結書不等於已和解 元配告小三獲賠
- 《台股青紅燈》台股為何都不跌?
- 台灣美景北投圖書館 木棧道被玩家踩壞...
- 華航首架空中巴士A350完成組裝 第三季交機
- TRF損失準備 北富銀提呆10億元
- 小男友為看格鬥賽放天后鴿子 翹臀珍怒提分手
- 步姊秀辣照 罩杯激增比臉大
- 前硬後軟！MV挨批無知 玖壹壹道歉網友不領情
- 台61線229K五條港交流道 北上匝道封閉2天
- 台中高鐵站違規計程車多 烏日警取締「打鳥」
- 被指「大嘴巴」解散主因 MC40許願文挨轟反擊：我做人失敗
- 前國策顧問拱爭取諾貝爾和平獎 馬辦打臉
- 週休二日座談 工會支持一例一休
- 美桌遊「親愛領袖」 玩家扮演金正恩及其幕僚
- 中客愛台灣檜木價格翻倍 神木聖地慘淪屠宰場
- 今年首例萊姆病 瑞典籍男性境外移入
- 日矽併公文跑遍各國
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉萬榮鄉長明補選 6搶1
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分