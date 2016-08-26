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〈北部〉萬榮鄉長明補選 6搶1

2016-08-26

〔記者花孟璟／花蓮報導〕萬榮鄉長補選明天將投票，六位候選人白天晚上賣力拜票、車隊掃街盼獲得勝選，布農族候選人王金華等紛紛打出「告急牌」、盼提高投票率來達成勝選目標！代表會主席古明光打出全方位政見牌，包括文化、觀光、產業等等，吸引選民青睞。

六位候選人中唯一的布農族候選人王金華，認為「團結的布農族」能對抗分裂的太魯閣族，但他擔心票數差距太小，打出告急牌，希望選民「一定要出來投票」。

其餘五名太魯閣族候選人中，代表會主席古明光，提出包括文化傳承、族群平等、爭取原住民尊嚴及「壯有所用、幼有所長、鰥寡孤獨廢疾者皆有所養」等政見。

林秀花以母親身分「代夫出征」，選前則拿出告急牌，希望延續丈夫前鄉長徐金生政績，握住每一雙手、關愛每一位鄉親；同樣也是告急的退休校長張秋美，盼遊子回鄉踴躍投票「救救秋美、支持秋美」；候選人吳香蘭頻頻告急，希望選民不要被謠言分化，她將堅守「八不政策」捍衛原住民傳統領域不要遭到不當開發。

退休的紅葉派出所長陳長旭打出「反賄選牌」，他認為，選民「不要為了多少錢」投票，要想想萬榮鄉未來願景，當選後一定是「最認真服務的人」。

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  • 萬榮鄉代表會主席古明光強調，將以紅葉村經驗協調西林礦區業者，希望政府立法能以原住民觀點出發。（記者花孟璟攝）

    萬榮鄉代表會主席古明光強調，將以紅葉村經驗協調西林礦區業者，希望政府立法能以原住民觀點出發。（記者花孟璟攝）

  • 萬榮鄉長補選中，唯一的布農族候選人打出「告急牌」，懇託選民投下神聖一票。（記者花孟璟翻攝）

    萬榮鄉長補選中，唯一的布農族候選人打出「告急牌」，懇託選民投下神聖一票。（記者花孟璟翻攝）

  • 前鄉長徐金生的老婆林秀花「代夫出征」，忙著以車隊前往各部落掃街，尋求選民支持。（記者花孟璟翻攝）

    前鄉長徐金生的老婆林秀花「代夫出征」，忙著以車隊前往各部落掃街，尋求選民支持。（記者花孟璟翻攝）

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