〈北部〉綠營反賄 號召青年返鄉投票

2016-08-26

〔記者鄭鴻達、蘇芳禾／台北報導〕花蓮市長補選進入最後倒數，民進黨青年部昨邀集苗栗、澎湖、高雄及花蓮的青年「反賄選」，指地方不斷傳出賄選傳聞，白狼張安樂更前往輔選，呼籲花蓮青年返鄉投票，守護花蓮民主。綠營也請出剛動完腦部手術的本土歌王余天在二十六日前往花蓮，在選前之夜為民進黨花蓮市長候選人張美慧站台，力求最後衝刺、懇託。

民進黨昨邀請苗栗縣、澎湖縣、高雄市與花蓮市青年於立法院召開記者會，公開宣示反賄選。青年部主任黃守達表示，花蓮市選情緊繃，地方不斷傳出賄選傳聞，「白狼」張安樂更前往輔選，並動員中華統一促進黨的地方勢力輔選魏嘉賢，令地方人心惶惶。黃守達指出，魏嘉賢與白狼過從甚密一事，花蓮市民也等不到解釋，意味著此非一場選戰或藍綠對決，而是價值的抉擇。

來自高雄的張庭瑜曾在花蓮求學五年，她表示，畢業後到台北升學，常回花蓮充電，這次選戰不只要電話催票，更要確實投入輔選；花蓮市的王姿懿指出，花蓮不能再被政治世家把持，期盼花蓮遊子返鄉投票、監票。