〈北部〉決戰花蓮市長 藍綠車拚到今夜
聚焦市政 張美慧要捍衛善良、公義
〔記者王錦義／花蓮報導〕花蓮市長補選明天投票，民進黨提名候選人張美慧今晚將舉行選前之夜大遊行，立委蕭美琴、寶島歌王余天將出席力挺，也邀請支持者穿戴紫色衣飾或持田智宣的競選小物，一起從總部出發；張美慧說，選前之夜不以大咖政治人物撐場面，而是讓選舉回歸地方訴求，聚焦市政，希望市民用行動再支持田智宣一次，一同捍衛善良、公義的價值。
張美慧昨天在前市長田智宣三哥田國宣、蕭美琴的陪伴下進行車隊掃街，她說，過去一個多月的時間，她提出十二項政見涵蓋花蓮市各個族群，並以「健康城市」作為競選主軸爭取支持，希望打造對人、環境、土地健康的安居家園。明天花蓮市長補選，不是藍綠對決，而是一場價值的選擇，正確的價值必須被延續，更必須被捍衛，邀請支持者今晚一起站出來，參與她的選前之夜大遊行活動，一同為正確的價值發聲，為善良、公義的理念而走。
而昨天花蓮街頭也出現許多紅布條寫著「花蓮人對蔡英文的不信任投票」其中還有一些布條直接蓋在張美慧的競選布條上面，立委蕭美琴在臉書上批評說：「總統選舉已經在一月選完了，現在是因為田智宣過世而進行的市長補選。國民黨再怎麼不甘願，也不要這麼沒品去蓋別人的文宣。」而Kolas Yotaka則在臉書上呼籲說：「花蓮人需要清新的空氣，不要莫名的恐懼，這場選舉不是小英執政百日的期中考，是傅崐萁縣長執政的期末考。」
洪秀柱助選 目標每戶都要親自拜會
〔記者王峻祺／花蓮報導〕花蓮市長選情緊繃，國民黨主席洪秀柱南下花蓮全力替市長候選人魏嘉賢「衝票」，昨早先到知名扁食店拉票，還大方與民眾熱情合影，力推地方美食，隨後接續街頭拜票行程，目標「每一戶都要親自拜會」，今天將在催票中心撥電話與市民「談心」，盼能票票入匭，一舉收復失土。
花蓮市長補選將於明日投票，國民黨因有「不能輸」的壓力，精銳盡出，派出多名立委輪番替魏嘉賢拉抬聲勢，黨主席洪秀柱更力守花蓮市，親自挨家挨戶掃街拜票，抓緊最後機會拉高投票率，今晚「選前之夜」還會走上街頭，勢必要幫魏嘉賢挺進市公所大門。
「對的人很重要！」洪秀柱強調，民進黨執政後，觀光產業慘重，導致各行各業蕭條，引起地方民眾恐慌，花蓮市長若選到不對的人將會很「堪慮」，由於花蓮觀光資源豐碩，但始終缺乏完善的聯外交通，盼蔡政府重視花東民眾權益，也正視交通對觀光產業發展的重要性，蘇花改一定要如期完工通車。
她說，魏嘉賢正直正派、形象良好，又有議會十年問政資歷，選上市長後將能無縫接軌市政規劃，國民黨也會團結一致，盼市民不要聽信謠言，能給年輕人一個機會，投票當天踴躍出來投票。
洪秀柱昨日輔選行程滿檔，中午仍不忘撥空品嚐花蓮知名扁食湯，還替店家免費行銷，現場更端起現包扁食，並豎起大拇指猛讚，直呼「料好實在，湯頭清爽不油膩，吃完一碗還想再一碗！」並與一旁民眾大方合影，牽手懇託「花蓮要選賢，就投魏嘉賢。」
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