〈北部〉蘇澳冷泉「灑花」 吸「抓寶」客

2016-08-26

蘇澳冷泉飄起櫻花雨。蘇澳冷泉公園大眾池開放一個半月，就已經有超過3萬人次遊客人園，鎮公所為表達感謝，昨天起到31日止，搭配風靡全台的精靈寶可夢手機遊戲，在冷泉內兩座補給站定時灑花，上午9點到下午5點，每半小時灑一次，歡迎遊客入園抓寶。鎮長陳金麟表示，希望讓遊客、玩家在享受冷泉清涼之際，還可以衝等抓寶貝。（圖文：記者簡惠茹）