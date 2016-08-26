| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉蘇澳冷泉「灑花」 吸「抓寶」客

2016-08-26

蘇澳冷泉飄起櫻花雨。蘇澳冷泉公園大眾池開放一個半月，就已經有超過3萬人次遊客人園，鎮公所為表達感謝，昨天起到31日止，搭配風靡全台的精靈寶可夢手機遊戲，在冷泉內兩座補給站定時灑花，上午9點到下午5點，每半小時灑一次，歡迎遊客入園抓寶。鎮長陳金麟表示，希望讓遊客、玩家在享受冷泉清涼之際，還可以衝等抓寶貝。（圖文：記者簡惠茹）

廣告
  • 蘇澳冷泉飄起櫻花雨。蘇澳冷泉公園大眾池開放一個半月，就已經有超過3萬人次遊客人園，鎮公所為表達感謝，昨天起到31日止，搭配風靡全台的精靈寶可夢手機遊戲，在冷泉內兩座補給站定時灑花，上午9點到下午5點，每半小時灑一次，歡迎遊客入園抓寶。鎮長陳金麟表示，希望讓遊客、玩家在享受冷泉清涼之際，還可以衝等抓寶貝。（圖文：記者簡惠茹）

    蘇澳冷泉飄起櫻花雨。蘇澳冷泉公園大眾池開放一個半月，就已經有超過3萬人次遊客人園，鎮公所為表達感謝，昨天起到31日止，搭配風靡全台的精靈寶可夢手機遊戲，在冷泉內兩座補給站定時灑花，上午9點到下午5點，每半小時灑一次，歡迎遊客入園抓寶。鎮長陳金麟表示，希望讓遊客、玩家在享受冷泉清涼之際，還可以衝等抓寶貝。（圖文：記者簡惠茹）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 精靈寶可夢 蘇澳冷泉
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
北市文化局疑「一案兩包」 政風處介入調查

取得第一優先議價廠商 昨未出席視同放棄文化局長謝佩霓參與法國在台協會推薦的「二○一六台北白晝之夜」活動，挪用世界設計之都預算，砸下近千萬投標，但其中的「台北地景公共藝術節」與「白晝之夜」標案內容重疊，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：〈北部〉蘇澳冷泉「灑花」 吸「抓寶」客


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.