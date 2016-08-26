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〈北部〉蘇澳石茂雄 「獨任調解」縣長獎表揚

2016-08-26

調解糾紛30年 情理兼具

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕蘇澳鎮調解委員石茂雄調解糾紛長達30年，財產糾紛、車禍賠償等，經手無數案件，榮獲「獨任調解」縣長獎；他說，有時候就是各退一步，海闊天空，從情理、法制不斷苦口婆心勸說，讓雙方達成協議，握手言歡。

七十二歲石茂雄，民國七十五年開始擔任調解員，小至夫妻吵架、婆媳不合、小狗咬傷人，大至車禍事故、財產分配、財物糾紛等都介入調解。他說，最難的就是財產分配，因為要同時考量傳統習俗，還要納入法治性別平等法，讓雙方各退一步，得到最滿意結果。

「有時說情，有時講理。」石茂雄說，有時候要用法制層面談道理，從受害人、加害人雙方角度講解法規，有時候要輕鬆的點醒大家，例如「你就當作股票輸了、打麻將輸了」，意外就是會發生，要寬心以對來勸解。

林束梅榮獲服務年資縣長獎

鎮長陳金麟表示，除了石茂雄， 八十三歲調解委員林束梅也服務十三年，榮獲服務年資縣長獎。

蘇澳鎮去年受理一百七十一件調解案件，調解成立一百五十五件，成功率高達九十一％，鎮公所今年下半年起，每週一都有律師駐所服務鄉親。

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  • 石茂雄（右三）與林束梅（左三）長年調解糾紛，榮獲縣長獎。（記者簡惠茹攝）

    石茂雄（右三）與林束梅（左三）長年調解糾紛，榮獲縣長獎。（記者簡惠茹攝）

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