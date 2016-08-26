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〈北部〉「三星米王」出爐 劉明全4連霸

2016-08-26

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕三星稻農劉明全以台梗八號米形狀飽滿又具咬勁的口感，再度獲得評審青睞，榮獲「三星米王」四連霸；他說，種米要用感情，懷抱著珍惜心情，為台灣糧食努力耕作。

三星鄉公所推廣優質好米和傳統農家米食文化，昨在拱照社區活動中心舉辦稻米品質競賽，今年有十六名農友參加，評審結果，劉明全獲得四連霸、第二名是吳和南、第三名盧國書，分別獲得三萬元、兩萬元與一萬五千元獎金，前三名將代表三星鄉參加全國名米產地冠軍賽，為鄉爭光。

劉明全以栽植台梗八號米為主，形狀飽滿，粒粒分明 ，口感更有咬勁，且產量平均比較好管理；他說，不以四連霸為滿足，要一直連霸下去，希望能代表三星，為三星米打出知名度，得到好名聲。

「我以務農感到驕傲。」談起種米，劉明全說，就像在照顧小孩一樣，要用感情去種，稻米是民生食品，也是台灣最主要的糧食之一，栽種時要懷抱愛護與珍惜的心，去管理、施肥、灌溉、耕作，能種出比外縣市好吃的三星米，覺得很光榮。

鄉長黃錫墉表示，三星鄉擁有蘭陽溪清靜無污染的水源，泥沙富含大量礦物有機質，加上肥沃的濁水和土壤，孕育出優質三星米，三十一日上午十點將有洛克馬親善小寶寶及彩繪洛克馬，前往羅東文化工場為三星米促銷，現場兩公斤包裝米買一送一，每人限購一包。

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  • 稻農劉明全（左）獲「三星米王」4連霸。（記者簡惠茹攝）

    稻農劉明全（左）獲「三星米王」4連霸。（記者簡惠茹攝）

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