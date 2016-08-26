〈北部〉宜縣府內咖啡店 下月起不供紙杯

2016-08-26

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府餐廳七月開始不提供外帶餐盒，也不提供免洗餐具，實施一個多月來，已減少上千餐盒垃圾；九月開始，府內的壹咖啡也不再提供外帶紙杯，希望由縣府自身做起，實踐環保立縣美名。

縣府秘書處表示，宜蘭以環保立縣，政策要與時俱進，縣府以身做則試辦拒用一次性免洗餐具，三樓餐廳七月一日首先施行，一樓壹咖啡九月一日開始不使用紙杯。

秘書處指出，對餐廳來說，不使用紙盒、免洗餐具，成本相對減少，縣府也購入白鐵製餐盤具、便當盒等，讓餐廳一個月就少用上千個餐盒垃圾，未來還會與餐廳合作，讓外送到縣府的便當，也能使用鐵製便當盒，回收清洗後重復使用，徹底禁用免洗餐具。