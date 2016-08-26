〈北部〉宜蘭餐廳只供免洗餐具 最高罰6千

2016-08-26

需備環保餐具 讓消費者選擇

〔記者簡惠茹／宜蘭報導〕宜蘭縣政府環保局推動縣內「零」免洗餐具政策，除了縣府餐廳七月開始禁用，第二階段擬定自治條例草案，餐廳商家包含有提供座位的便利商店，如果只提供免洗筷，沒有提供環保餐具讓消費者選擇，將處一千二百至六千元罰款，自治條例送議會審議通過後，最快明年初就可上路；環保局長陳登欽說，最終目標是希望一次性餐具通通消失。

環保署統計，台灣每年約使用四十五億雙免洗筷，總長度足以繞地球二十圈，縣環保局推估，宜蘭縣每天至少有十萬雙免洗筷被丟棄，對環境帶來負面影響，使用免洗筷可能吃進過量亞硫酸鹽，造成呼吸困難、嘔吐、腹瀉等症狀。

「要不要過環保生活，消費者有選擇權。」環保局長陳登欽表示，民眾的習慣要慢慢養成，因此無法全面禁用、一步到位，不過，縣府先從內部餐廳做起，七月開始禁用免洗餐具，目前已完成「限制一次性餐具使用自治條例」的擬定，針對有營業行為、商家店面，客人會在店家內用餐的餐廳，請業者提供環保餐具，不能只有免洗筷等，讓消費者不會被強迫使用。

擬自治條例 最快明年初上路

環保局表示，自治條例草案已經完成，比照廢棄物清理法，違規店家將處一千二百元到六千元罰款，將邀餐飲業者、相關公會與縣民討論，預計年底提送縣議會審議，順利的話，明年初就可上路。

陳登欽指出，除了店內用餐，接下來將討論是否禁止外帶餐點提供免洗餐具，自治條例會慢慢修正，最終目標是希望一次性餐具通通消失，這需要長期推動，改變業者、民眾使用習慣。

商家盼和緩推動 罰款必反彈

「支持減少免洗筷，但不應開罰。」宜蘭縣餐飲業職業工會表示，他們也在宣導減少使用免洗餐具，但當初政府推行使用免洗筷，是為了防治A型肝炎，現在又要對只有提供免洗餐具的業者開罰，政策都是政府說的算，後果卻要業者承擔，縣府應用比較和緩方式來推動，開罰一定會引起反彈。