〈北部〉提升室內空品 將列管娛樂場所

2016-08-26

〔記者林欣漢／基隆報導〕環保局為提升室內空氣品質，將火車站、政府機關等十處列為管制場所，定期監測空氣品質，維護市民健康，空氣及噪音管制科長陳煥章指出，第二波預計列管博物館、美術館、金融機構總行、電影院等地，請業者提早因應。

環保局長賴煥紘指出，民眾每天有八成以上的時間都待在室內，包括住家、辦公室或其他建物等，惡劣的室內空氣將造成頭痛、呼吸困難、皮膚過敏、易疲勞等危害。

環保局前年七月公告列管社福機構、政府機關、火車站等十處場所，要求列管場所應訂定室內空氣品質維護管理計畫，做好室內空氣品質管理工作，包括開啟門窗加強通風、清理空調設備濾網、設置綠色植栽等。

陳煥章表示，第二批列管場所公告在即，預計列管博物館、美術館、金融機構、電影院、視聽歌唱業及表演廳等類型場所，而第一批公告列管場所，也要加強管制場所內的開放式自助座位餐飲區等空間。

而為把關空氣品質，環保局也將天外天復育公園等二十一處地點列為空氣品質淨化區，目前有台北美上美有限公司、基隆市環境保護志願服務協會、中華民國童軍基隆市第二十六團、長興國小志工、和平國小家長會、基隆社區大學等六家企業團體參與認養空氣品質淨化區，環保局呼籲更多企業機關加入認養行列。