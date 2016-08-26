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〈北部〉清潔隊招考 1146人搶57名額

2016-08-26

〔記者林欣漢／基隆報導〕環保局暌違三年再度招考儲備清潔隊員，預計錄取五十七人，底薪加獎金、加班費，月薪上看四萬元，十五日報名截止，共吸引一千一百四十六人報考，錄取率約四．九七％，比起三年前錄取率七％更低。

錄取率不到五％ 一碩士報考

環保局三年前辦理招考，當時體測男性要扛四十公斤、女性二十公斤沙包，各跑六十公尺，結果有人跑到韌帶斷裂住院，環保局今年降低標準，男性只要背二十五公斤、女性二十公斤沙包，折返三十公尺競跑。

清潔隊長潘家齊表示，此次報考年齡最大為五十八歲，最年輕考生十八歲，碩士學歷有一人，預計錄取正取四十三名、備取十四名，合計五十七名，准考證將在九月一日寄發，並在基隆市政府及環保局網站公布，供考生查詢。

潘家齊說，環保局自九月一日至九月十日，從上午九時至十一時，及下午三時到六時，在基隆市役政公園往十八羅漢洞方向左側空地、海洋大學育樂館前空地（北寧路二號）及環保局（東光路二百五十三號）等三處準備沙包供考生練習。

環保局指出，考試分二階段甄試，採階段淘汰制，第一階段體能測試占總成績七十五％，九月十一日在海大舉行，考前兩天（九月九日及十日）開放考試場地海大育樂館外圍供考生察看。

第二階段筆試則安排在九月二十五日舉行，占總成績二十五％，測驗環保常識，筆試方式以是非、選擇、簡答題作答，如未參加筆試或零分者，取消錄取資格。

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  • 環保局上次招考清潔隊員，有人跑到韌帶斷裂住院，今年降低標準，男性沙包輕了十五公斤。 （環保局提供）

    環保局上次招考清潔隊員，有人跑到韌帶斷裂住院，今年降低標準，男性沙包輕了十五公斤。 （環保局提供）

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