| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉審計室點名 七大缺失

2016-08-26

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市審計室提出基隆市總決算審核報告指出，去年度歲入決算審定總額為一百六十七億九千多萬餘元，較預算數一百八十億七千多萬餘元，短收十二億七千多萬元，短少七．○四％，主是要為景氣欠佳、房地產交易減少，致土地增值稅短收及土地標售收入減少。

審計室並指出七大缺失，分別是施政計畫執行進度落後，未能如期達成計畫效益；和平島污水處理廠營運管理維護未盡妥善；委託廠商辦理建物升降設備的檢查業務，監督未盡落實；公托委託經營及督導欠周妥；測速照相桿未能充分發揮；食品業者未落實自主管理比率偏高；每人每日垃圾生產量高於全國平均數，垃圾回收率不及全國，尚待改善。

審計室報告指出，截至一○四年底，基隆市一年以上公共債務未償餘額比率，已由一○三年度的四十七．三七％，降為四十五．○三％，債務管理略具成效。不過未償餘額及整體財務缺口仍很大，應落實執行債務改善計畫，強化財政體質。

另外，被占用及閒置房地清理成果已見成效，但應加強財產列管及閒置空間規劃使用。

廣告

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 總決算
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
北市文化局疑「一案兩包」 政風處介入調查

取得第一優先議價廠商 昨未出席視同放棄文化局長謝佩霓參與法國在台協會推薦的「二○一六台北白晝之夜」活動，挪用世界設計之都預算，砸下近千萬投標，但其中的「台北地景公共藝術節」與「白晝之夜」標案內容重疊，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：〈北部〉審計室點名 七大缺失


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.