〈北部〉審計室點名 七大缺失

2016-08-26

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市審計室提出基隆市總決算審核報告指出，去年度歲入決算審定總額為一百六十七億九千多萬餘元，較預算數一百八十億七千多萬餘元，短收十二億七千多萬元，短少七．○四％，主是要為景氣欠佳、房地產交易減少，致土地增值稅短收及土地標售收入減少。

審計室並指出七大缺失，分別是施政計畫執行進度落後，未能如期達成計畫效益；和平島污水處理廠營運管理維護未盡妥善；委託廠商辦理建物升降設備的檢查業務，監督未盡落實；公托委託經營及督導欠周妥；測速照相桿未能充分發揮；食品業者未落實自主管理比率偏高；每人每日垃圾生產量高於全國平均數，垃圾回收率不及全國，尚待改善。

審計室報告指出，截至一○四年底，基隆市一年以上公共債務未償餘額比率，已由一○三年度的四十七．三七％，降為四十五．○三％，債務管理略具成效。不過未償餘額及整體財務缺口仍很大，應落實執行債務改善計畫，強化財政體質。

另外，被占用及閒置房地清理成果已見成效，但應加強財產列管及閒置空間規劃使用。