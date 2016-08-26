〈北部〉《基隆》固定測速照相桿 逾7成「無路用」
審計室促檢討 議員批太瞎
〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市全市共五十九支固定式闖紅燈及測速照相桿，去年全年告發五萬四一七八件，都集中在十七支數位照相桿，其他逾七成固定式測速照相桿沒功能，被基隆市審計室報告中點名檢討，基隆市議員譏諷「太瞎了」，要求市警局儘速改善。
29類比式固定桿 無底片閒置
基隆市議會昨天審查一○四年度總決算，審計部基隆市審室主任周琼怡指出，舊式的類比式固定桿底片已於民國一○二年停產，去年度類比式固定桿只有五桿有照相舉發紀錄，其餘廿九桿因無底片均閒置，嚴重影響交通違規舉發功能。
警局長︰不是每桿都有照相機
剛到任未久的市警察局長王慶麟表示，逾七成測速照相桿不能用的原因，除了類比式測速照相因為底片停產無法執法外，還有就是雙方計算有落差，不是每台測速照相桿都有照相機，警方為了改善類比式測速照相因為沒底片無法執法，今年起逐年更換為數位式照相取締；一○四年度基隆市十大易肇事路段，四處未設置的已有三處設置數位式測速照相設備，另一處設移動式雷達取締，執法上沒問題。據了解，三處已設置的分別是源遠路、信一路、安樂路一、二段，雷達取締的則在安一路。
交通隊長賴國隆表示，九月底前，類比式測速照相器將有十四個主機與十四支取締桿同步更換為數位，明年再增加十一桿、後年九桿更新完畢；賴國隆表示，交通隊會不定期更換照相機在不同路段加強取締，請用路人勿心存僥倖超速或闖紅燈，除了被罰款，還有生命危險。
市議員張耿輝說，逾七成固定桿測速照相桿都沒有發揮功能實在太離譜；市議員鄭林清良表示，「逾七成的測速照相桿都瞎了，用路人安全沒保障」，請警察局要好好檢討。
市議員林明智說，請警方除了按照期程，加速汰換無法發揮功能的測速照相器之外，他建議採取紅藍閃爆警示燈為輔助，讓駕駛人心生警惕勿隨意超速。
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標題：〈北部〉《基隆》固定測速照相桿 逾7成「無路用」
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