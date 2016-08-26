| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉《基隆》固定測速照相桿 逾7成「無路用」

2016-08-26

審計室促檢討 議員批太瞎

〔記者俞肇福／基隆報導〕基隆市全市共五十九支固定式闖紅燈及測速照相桿，去年全年告發五萬四一七八件，都集中在十七支數位照相桿，其他逾七成固定式測速照相桿沒功能，被基隆市審計室報告中點名檢討，基隆市議員譏諷「太瞎了」，要求市警局儘速改善。

29類比式固定桿 無底片閒置

基隆市議會昨天審查一○四年度總決算，審計部基隆市審室主任周琼怡指出，舊式的類比式固定桿底片已於民國一○二年停產，去年度類比式固定桿只有五桿有照相舉發紀錄，其餘廿九桿因無底片均閒置，嚴重影響交通違規舉發功能。

警局長︰不是每桿都有照相機

剛到任未久的市警察局長王慶麟表示，逾七成測速照相桿不能用的原因，除了類比式測速照相因為底片停產無法執法外，還有就是雙方計算有落差，不是每台測速照相桿都有照相機，警方為了改善類比式測速照相因為沒底片無法執法，今年起逐年更換為數位式照相取締；一○四年度基隆市十大易肇事路段，四處未設置的已有三處設置數位式測速照相設備，另一處設移動式雷達取締，執法上沒問題。據了解，三處已設置的分別是源遠路、信一路、安樂路一、二段，雷達取締的則在安一路。

交通隊長賴國隆表示，九月底前，類比式測速照相器將有十四個主機與十四支取締桿同步更換為數位，明年再增加十一桿、後年九桿更新完畢；賴國隆表示，交通隊會不定期更換照相機在不同路段加強取締，請用路人勿心存僥倖超速或闖紅燈，除了被罰款，還有生命危險。

市議員張耿輝說，逾七成固定桿測速照相桿都沒有發揮功能實在太離譜；市議員鄭林清良表示，「逾七成的測速照相桿都瞎了，用路人安全沒保障」，請警察局要好好檢討。

市議員林明智說，請警方除了按照期程，加速汰換無法發揮功能的測速照相器之外，他建議採取紅藍閃爆警示燈為輔助，讓駕駛人心生警惕勿隨意超速。

廣告
  • 基隆市警局共有五十九支測速照相桿，取締超速與闖紅燈，基隆市審計室報告昨天點名逾七成測速照相桿都未發揮功能。 （記者俞肇福攝）

    基隆市警局共有五十九支測速照相桿，取締超速與闖紅燈，基隆市審計室報告昨天點名逾七成測速照相桿都未發揮功能。 （記者俞肇福攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 測速照相
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
北市文化局疑「一案兩包」 政風處介入調查

取得第一優先議價廠商 昨未出席視同放棄文化局長謝佩霓參與法國在台協會推薦的「二○一六台北白晝之夜」活動，挪用世界設計之都預算，砸下近千萬投標，但其中的「台北地景公共藝術節」與「白晝之夜」標案內容重疊，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：〈北部〉《基隆》固定測速照相桿 逾7成「無路用」


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.