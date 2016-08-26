| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉聯手反詐 中彰投苗宣誓

2016-08-26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣詐騙集團猖獗，手法不斷翻新，內政部警政署前天成立「打擊詐欺中心」，中彰投苗區域治理平台四縣市警察局及刑事警察局中部打擊犯罪中心、移民署苗栗專勤隊，昨天也在縣警局辦理打擊詐騙宣誓活動，透過犯罪資料庫建立及各單位資源政合，聯合對抗智慧型詐欺犯罪，保障民眾的財產安全。

宣誓儀式由縣長徐耀昌主持；他表示，中彰投苗是一個緊密的生活圈，希望藉由「中彰投苗區域治理平台」資源整合共享，擴大打擊詐騙犯罪，昨天的宣誓活動，除了展現政府決心，也希望透過媒體宣導，喚醒民眾防詐意識，警民攜手合力反詐。

苗縣警局長金浩明表示，藉由區域治理平台，結合中、彰、投、苗警察局及刑事局中部打擊犯罪中心、移民署苗栗專勤隊，建構聯合打詐機制，加速跨縣市警察機關情資交換與案件協查，以溯源追緝幕後核心首腦為目標，減少詐欺犯罪發生。

徐耀昌、金浩明及台中市警局秘書室主任蕭興南、南投縣警局主任秘書石進智、彰化縣警察局秘書科長林神改、刑事局中打偵查第六大隊隊長廖劭晄及移民署苗栗專勤隊長朱應龍，昨天也一同啟用犯罪資料庫。

廣告
  • 苗栗縣長徐耀昌（中）與中彰投苗警察局、刑事局中打及移民署苗栗專勤隊代表，一同啟用犯罪資料庫，並持木槌敲破氣球，展現打擊詐騙的決心。（記者彭健禮攝）

    苗栗縣長徐耀昌（中）與中彰投苗警察局、刑事局中打及移民署苗栗專勤隊代表，一同啟用犯罪資料庫，並持木槌敲破氣球，展現打擊詐騙的決心。（記者彭健禮攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 詐騙
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
北市文化局疑「一案兩包」 政風處介入調查

取得第一優先議價廠商 昨未出席視同放棄文化局長謝佩霓參與法國在台協會推薦的「二○一六台北白晝之夜」活動，挪用世界設計之都預算，砸下近千萬投標，但其中的「台北地景公共藝術節」與「白晝之夜」標案內容重疊，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：〈北部〉聯手反詐 中彰投苗宣誓


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.