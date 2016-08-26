〈北部〉聯手反詐 中彰投苗宣誓

2016-08-26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕台灣詐騙集團猖獗，手法不斷翻新，內政部警政署前天成立「打擊詐欺中心」，中彰投苗區域治理平台四縣市警察局及刑事警察局中部打擊犯罪中心、移民署苗栗專勤隊，昨天也在縣警局辦理打擊詐騙宣誓活動，透過犯罪資料庫建立及各單位資源政合，聯合對抗智慧型詐欺犯罪，保障民眾的財產安全。

宣誓儀式由縣長徐耀昌主持；他表示，中彰投苗是一個緊密的生活圈，希望藉由「中彰投苗區域治理平台」資源整合共享，擴大打擊詐騙犯罪，昨天的宣誓活動，除了展現政府決心，也希望透過媒體宣導，喚醒民眾防詐意識，警民攜手合力反詐。

苗縣警局長金浩明表示，藉由區域治理平台，結合中、彰、投、苗警察局及刑事局中部打擊犯罪中心、移民署苗栗專勤隊，建構聯合打詐機制，加速跨縣市警察機關情資交換與案件協查，以溯源追緝幕後核心首腦為目標，減少詐欺犯罪發生。

徐耀昌、金浩明及台中市警局秘書室主任蕭興南、南投縣警局主任秘書石進智、彰化縣警察局秘書科長林神改、刑事局中打偵查第六大隊隊長廖劭晄及移民署苗栗專勤隊長朱應龍，昨天也一同啟用犯罪資料庫。