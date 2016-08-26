〈北部〉文旦義賣 木雕家、百大青農送暖

2016-08-26

〔記者彭健禮／苗栗報導〕三義木雕藝術家沈培澤與西湖百大青農吳昌隆，昨天到創世基金會苗栗院關懷植物人。沈培澤現場雕刻「福氣平安柚」作品給創世義賣，吳昌隆也以成本價提供文旦柚給創世，進行義賣，兩人呼籲民眾踴躍響應，中秋佳節支持公益。

西湖鄉「水通伯」吳水通，用大半輩子培育出超過五十年的老欉文旦柚園，他的長孫吳昌隆去年退伍後，返鄉接手經營果園，延續阿公的心血，獲選為農委會百大青農。

吳昌隆表示，他接手阿公的果園，也不時在想「除了種柚子還能為家鄉做點什麼？」很開心能與創世合作，舉辦文旦柚義賣活動，希望讓更多人品嘗到西湖文旦柚，也能幫助創世植物人家庭。

創世苗栗院長陳綠蓉說，很感謝「水通伯」祖孫的支持，協助辦理義賣活動，募集植物人安養經費。

沈培澤則現場雕刻五顆「福氣平安柚」作品給創世義賣，吳昌隆見了十分喜愛，當場以一萬五千元買回。創世苗栗院表示，「水通伯」的文旦柚，一箱十斤七百五十元，期盼大眾一起來支持，訂購電話：275-848。