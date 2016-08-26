〈北部〉白米傳愛連9年 6企業家捐款響應
2016-08-26
〔記者許展溢／頭份報導〕苗栗縣公道正義服務協會昨天在頭份市成立服務處，由縣議會議長游忠鈿及妻子張淑芬發起的「把愛傳千里白米捐贈活動」，已連續舉辦九年，今年兩者結合擴大舉辦，有六名企業家響應愛心活動，捐贈現金幫助弱勢；張淑芬表示，希望能繼續結合其他企業團體捐助，讓更多人受惠。
公道正義服務協會成立大會暨把愛傳千里白米捐贈，昨天在頭份市東北角餐廳舉行，邀請包括頭份市公所、頭份市代表會、頭份市各里長、頭份市婦女會、婦工會等單位共襄盛舉。
活動結合正義服務協會在頭份成立服務處，由縣長徐耀昌妻子蔡麗卿、副縣長鄧桂菊、台北地檢署檢察官劉承武及張淑芬等人共同揭牌，並致贈由東北角餐廳捐贈的白米，及各企業捐贈現金等。
張淑芬說，這項捐助會持續下去，未來希望能結合其他企業團體捐助，也會逐步擴大捐米活動規模。
蔡麗卿表示，感謝各界善行義舉，希望有更多善心人士捐助物資，讓社會的愛延伸到各角落。
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