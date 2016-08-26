〈北部〉竹東垃圾亂丟包 還拆禁丟公告牌

2016-08-26

公所：破袋稽查開罰

〔記者蔡孟尚／竹東報導〕「這根本就是挑戰公權力！」新竹縣竹東鎮惠昌街與信義路路口，經常有人棄置垃圾，鎮公所掛了面公告牌，提醒亂丟垃圾會被開罰，沒想到，前晚仍有人來丟包，公告牌還被拆下來，丟到同一堆垃圾裡。

竹東鎮公所說，清潔隊持續不定時破袋稽查，一旦找到可識別家戶或個人的資訊，就會書面通知當事人陳述意見，確定是亂丟，就依法開罰，四月起連同鎮內其他亂丟垃圾地點，至今已有近三十人受到廢棄物清理法懲處，金額依情節輕重，分別是一千二百元到六千元不等。

網友噓爆：掛心酸的嗎

「那牌子也不用掛了，掛心酸的嗎？」前晚，惠昌街、信義路口又被丟了好幾包垃圾，連掛在電線桿上的「禁止亂丟垃圾」公告牌也被拆下來，丟到垃圾堆裡，經過的鄉親拍下這個諷刺畫面，上傳地方性臉書社團，引發在地網友議論紛紛，「抓到就直接開罰呀！」、「真么壽！」

當地居民說，從去年下半年開始，這個路口就常常被人亂丟垃圾，清潔隊還沒有開罰前，一度變成馬路旁的垃圾堆，經過時都可聞到臭味，令人反感。

公所說，清潔隊會持續破袋檢查，讓當地恢復乾淨，也希望鎮民們能發揮公德心，共同維護生活環境整潔。