〈北部〉竹市》1.3萬人眾街普 北門封街擺桌

2016-08-26

〔記者蔡彰盛／竹市報導〕新竹市古蹟廟宇長和宮昨天下午依百年習俗舉行「眾街普」，百年老街北門街封街「擺桌」，報名參加普度的信眾將近一萬三千人，創下新記錄，而綿延數百公尺的「漢食街」十分壯觀，信眾爭相拍照打卡。

長和宮主委楊金土說，北門眾街普已有悠久歷史，固定在農曆七月二十三日舉行，百年來風雨無阻、從未間斷，參加者主要是竹塹城四城門附近的商家與信眾，早期由信眾自行準備供品，到宮前擺設普度，如今工商社會繁忙，改由宮方代辦素供品，方便信眾。

廟方安排誦經、獻演野台戲、「看牲」展示，大批志工幾天前就開始忙著上萬份供品裝袋，堆成一座小山。楊金土說，報名眾街普信眾每年都以數百人次增加，年年創新高，很多人半年前就預約報名，今年逼近一萬三千人，顯示祭典的超人氣。

信眾說，北門外媽祖長和宮眾街普是新竹市年度廟會盛事，「有拜有保庇」，祈求媽祖庇佑與各路好兄弟保平安的心理，讓參與信眾年年增加。

楊金土說，今年信眾奉獻普度的數萬斤白米，祭典後將分送弱勢機構或家庭，「米代金」則作為急難救助之用，廟方今年起也以環保袋代替塑膠袋，為環保盡一分心力。