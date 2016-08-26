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〈北部〉竹市》迎虎年新生 闖關激發猛虎勇氣

2016-08-26

〔記者洪美秀／竹市報導〕全國中小學下週一開學，新竹市學校也進入備課狀態，市府教育處說，幾乎所有國小學校都準備了聰明門、勤學塔及勇氣泉等闖關活動，迎接「虎子虎女」小一新生，幫助他們適應新學習生活，也提醒家長別太緊張，可為新生準備水杯或水壺，至於營養午餐餐具，學校會統一準備。

教育處說，小一新生碰上虎年，人數較去年少一些。為配合大學學測時間，今年各級學校改為二十九日開學，提醒家長注意開學時間，而新學期課程則到明年一月十九日止，明年一月二十日開始放寒假。

教育處學管科長黃玉梅說，各校都有小一迎新活動，例如立青蔥裝飾的聰明門，讓新生穿越；有的會在各班級門口掛上芹菜，象徵勤學；還有學校辦闖關活動，鼓勵小一新生像老虎般有勇氣，盡快適應新學習環境。

至於教師備課部分，黃玉梅說，新竹市新聘教師或代理教師招考，都已經順利完成招聘，今年國小招考兩百八十名代理教師，國中招考一百三十七名，都在教師員額五％的控管範圍內。

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