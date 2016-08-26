〈北部〉竹北》開學護道安 東興國中改接送區

2016-08-26

〔記者廖雪茹／竹北報導〕國中小學二十九日就要開學了，新竹縣新成立的東興國中、安興國小兩校正門口路況複雜，校園也將持續施工，學生通勤安全格外令人擔心。縣府道安會報昨天專案報告討論，決議東興國中前嘉豐六路一段兩端將劃紅線禁止停車，家長接送改到復興三路一段，校方也將繪製交通導護地圖，廣為宣導。

改到復興三路一段

縣府交通旅遊處說，東興國中家長接送區原本規劃在正門口的嘉豐六路，考量文興路轉入嘉豐六路接送區只有短短二十公尺，容易塞車，決議先改到復興三路；嘉豐六路、文興路口增設禁止迴轉標誌，嘉豐六路原一車道改雙車道，並設置右轉燈，避免車輛回堵到學校。

東興國中正門口前五十公尺處，有嘉豐六路、復興六路雙向單行道交叉路口，基於學生安全，原本考慮封閉缺口，但用路人變成要繞路通行，附近社區大樓住戶大多反對，將觀察開學後交通流量再評估。

東興國中周圍除了文興路，路邊都可停車，影響通學動線。會中也決議，嘉豐六路（文興路到復興三路段）兩端人行道劃紅線，禁止臨停；復興三路一段及嘉豐南路一段增設限時收費停車格，上午七點到八點、下午四點到六點禁止臨停。

安興國小調整號誌

交旅處也說，安興國小位在莊敬七街和十興路一段Ｔ字路口，水圳綠帶兩道路都是雙向單行道，校門口前的閃燈號誌，上、放學時間將啟動三色號誌燈。

安興國小安親班和家長接送等待區都規劃在十興路一段，除了加寬十興路單側路幅，也建議家長盡量從自強北路轉入，直接在校門口接小孩，避免學童過馬路。