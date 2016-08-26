〈北部〉竹北》開學護道安 東興國中改接送區
2016-08-26
〔記者廖雪茹／竹北報導〕國中小學二十九日就要開學了，新竹縣新成立的東興國中、安興國小兩校正門口路況複雜，校園也將持續施工，學生通勤安全格外令人擔心。縣府道安會報昨天專案報告討論，決議東興國中前嘉豐六路一段兩端將劃紅線禁止停車，家長接送改到復興三路一段，校方也將繪製交通導護地圖，廣為宣導。
改到復興三路一段
縣府交通旅遊處說，東興國中家長接送區原本規劃在正門口的嘉豐六路，考量文興路轉入嘉豐六路接送區只有短短二十公尺，容易塞車，決議先改到復興三路；嘉豐六路、文興路口增設禁止迴轉標誌，嘉豐六路原一車道改雙車道，並設置右轉燈，避免車輛回堵到學校。
東興國中正門口前五十公尺處，有嘉豐六路、復興六路雙向單行道交叉路口，基於學生安全，原本考慮封閉缺口，但用路人變成要繞路通行，附近社區大樓住戶大多反對，將觀察開學後交通流量再評估。
東興國中周圍除了文興路，路邊都可停車，影響通學動線。會中也決議，嘉豐六路（文興路到復興三路段）兩端人行道劃紅線，禁止臨停；復興三路一段及嘉豐南路一段增設限時收費停車格，上午七點到八點、下午四點到六點禁止臨停。
安興國小調整號誌
交旅處也說，安興國小位在莊敬七街和十興路一段Ｔ字路口，水圳綠帶兩道路都是雙向單行道，校門口前的閃燈號誌，上、放學時間將啟動三色號誌燈。
安興國小安親班和家長接送等待區都規劃在十興路一段，除了加寬十興路單側路幅，也建議家長盡量從自強北路轉入，直接在校門口接小孩，避免學童過馬路。
看更多！請加入自由時報粉絲團
相關關鍵字： 開學
地方‧本日最多瀏覽
北部‧本日最多瀏覽
北市文化局疑「一案兩包」 政風處介入調查
取得第一優先議價廠商 昨未出席視同放棄文化局長謝佩霓參與法國在台協會推薦的「二○一六台北白晝之夜」活動，挪用世界設計之都預算，砸下近千萬投標，但其中的「台北地景公共藝術節」與「白晝之夜」標案內容重疊，…
網友回應
熱門新聞
- 東京奧運以「台灣」出戰？ 日網站連署人數破7成
- 上學被圍毆想自殺...天才唐鳳活出自我 1人辯倒全場
- 生日不要禮物 9歲男童訂100個披薩助人
- 奧運》代表團凱旋歸國 三太子喜迎金牌許淑淨
- 回到最初的原點！ 「小四」蘇翊傑重返達欣
- 伊朗與西亞世界》禁女性穆斯林服裝：自由西方的假象
- 日矽併公文跑遍各國
- 聯準會主席演說前夕 歐股同步收黑
- KYMCO Like 125 復古時尚登場
- 林志玲終於硬起來了！ 9字嗆爆陳冠希
- 我堅持「國機國造」 義教練機降價近2百億求售
- 聯興操演 陸戰健兒搶灘挺進
- 中職》兄弟3洋投如何抉擇？ 最快今天揭曉
- 爭議過大 財部網路賣酒政策喊卡
- 亞洲陷人口老化浪潮 日本將邁入「超高齡社會」
- H奶乳搖妹曬姊妹照 超深邃豪溝大方露
- 司法院正副院長 蔡英文提名許宗力、蔡炯燉
- 老人家沒自信 4成自認是家人負擔
- 鍾小平嗆柯P 9月發動罷免台北市長
- 日職》陳冠宇今升一軍 軟銀3連戰牛棚待命
- 澳洲礦工發財了！ 挖到價值600萬的巨大金塊
- CNN：波斯灣美艦對伊朗艦艇發射照明彈
- 假蒙特梭利行虐童之實 家長控訴黑心幼教
- 奧運》波蘭選手賣掉銀牌 幫助3歲童治療癌症
- 《TAIPEI TIMES 焦點》 Court upholds ruling to end work halt on Dome
- 英智庫︰中對台經濟誘惑 變經濟威嚇
- NBA》甜瓜穿浴袍逛街 被老婆狂虧（影音）
- 超跑選手找回好戰友 人狗情緣好感人
- 身障朋友當起綠手指 開創事業新人生
- 小英不滿意度攀升 徐永明指原因在「政策混亂」
- 羽球》最新世界排名 周天成、戴資穎分列男女單第7
- 神全逆轉轟 要回失去MVP
- 奧運》省機票錢「相忍為國」？ 肯亞代表團滯留里約住貧民窟
- 陪睡錄音檔有疑點 劉樂妍出面回應
- 中客愛台灣檜木價格翻倍 神木聖地慘淪屠宰場
- 不捨！《完娛》今熄燈號 五月天誓言力挺
- 岱桑重返第一棒 火腿攻頂成功
- 18歲迪士尼童星分了男友就出櫃 激情熱吻女性好友
- Pudangi'撫慰亡者親人 卑南族傳統好動人
- 《人氣鞋 黑白時尚》街頭潮鞋
編輯推薦
贊助商廣告
轉寄
標題：〈北部〉竹北》開學護道安 東興國中改接送區
*收件人 Email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名
*你的 Email
訊息驗證碼 驗證碼有大小寫之分