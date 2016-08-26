| 設為首頁 | TAIPEI TIMES | yes123求職網 | 爆料投訴 | 廣告 | 手機版 |
  • 自由體育
  • 自由娛樂
  • 自由評論網
  • iStyle頻道
  • 3c頻道
  • 汽車頻道
  • 地產頻道
  • 週報網頁版
台北都會|北部新聞|中部新聞|南部新聞

〈北部〉竹北》開學護道安 東興國中改接送區

2016-08-26

〔記者廖雪茹／竹北報導〕國中小學二十九日就要開學了，新竹縣新成立的東興國中、安興國小兩校正門口路況複雜，校園也將持續施工，學生通勤安全格外令人擔心。縣府道安會報昨天專案報告討論，決議東興國中前嘉豐六路一段兩端將劃紅線禁止停車，家長接送改到復興三路一段，校方也將繪製交通導護地圖，廣為宣導。

改到復興三路一段

縣府交通旅遊處說，東興國中家長接送區原本規劃在正門口的嘉豐六路，考量文興路轉入嘉豐六路接送區只有短短二十公尺，容易塞車，決議先改到復興三路；嘉豐六路、文興路口增設禁止迴轉標誌，嘉豐六路原一車道改雙車道，並設置右轉燈，避免車輛回堵到學校。

東興國中正門口前五十公尺處，有嘉豐六路、復興六路雙向單行道交叉路口，基於學生安全，原本考慮封閉缺口，但用路人變成要繞路通行，附近社區大樓住戶大多反對，將觀察開學後交通流量再評估。

東興國中周圍除了文興路，路邊都可停車，影響通學動線。會中也決議，嘉豐六路（文興路到復興三路段）兩端人行道劃紅線，禁止臨停；復興三路一段及嘉豐南路一段增設限時收費停車格，上午七點到八點、下午四點到六點禁止臨停。

安興國小調整號誌

交旅處也說，安興國小位在莊敬七街和十興路一段Ｔ字路口，水圳綠帶兩道路都是雙向單行道，校門口前的閃燈號誌，上、放學時間將啟動三色號誌燈。

安興國小安親班和家長接送等待區都規劃在十興路一段，除了加寬十興路單側路幅，也建議家長盡量從自強北路轉入，直接在校門口接小孩，避免學童過馬路。

廣告
  • 新竹縣東興國中一期工程趕工因應開學，後續仍將持續施工，人行道也尚未修復，縣府要求開學後務必做好施工與師生通行動線區隔。（記者廖雪茹攝）

    新竹縣東興國中一期工程趕工因應開學，後續仍將持續施工，人行道也尚未修復，縣府要求開學後務必做好施工與師生通行動線區隔。（記者廖雪茹攝）

自由電子報 APP 全新上線

iOS

Android

看更多！請加入自由時報粉絲團

相關關鍵字： 開學
相關新聞
Top
地方‧本日最多瀏覽
» 更多地方新聞
北部‧本日最多瀏覽
» 更多北部新聞
北市文化局疑「一案兩包」 政風處介入調查

取得第一優先議價廠商 昨未出席視同放棄文化局長謝佩霓參與法國在台協會推薦的「二○一六台北白晝之夜」活動，挪用世界設計之都預算，砸下近千萬投標，但其中的「台北地景公共藝術節」與「白晝之夜」標案內容重疊，…

網友回應
熱門新聞
編輯推薦
圖
兆豐案滾雪球
瘋！寶可夢登台
自由體育more »
圖
自由娛樂more »
圖
自由評論網more »
贊助商廣告
iStyle頻道more »
3C頻道more »
汽車頻道more »
口水雞拉皮
椰乳布丁水果塔
達人教你挑選酪梨
保鮮膜Q&A
轉寄

標題：〈北部〉竹北》開學護道安 東興國中改接送區


*收件人 Email 
如果要寄多個email，請用「;」分開，最多10個email
你的姓名 
*你的 Email 
訊息
 驗證碼   驗證碼有大小寫之分  
Top
2016年8月26日‧星期五‧丙申年七月廿四日
新聞查詢：關鍵字 | 昔日新聞
熱門關鍵字
自由時報
版權所有 不得轉載 © 2016 The Liberty Times. All Rights Reserved.