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〈北部〉鄭文燦扮忍者龜 進下水道巡查

2016-08-26

〔記者謝武雄／桃園報導〕市長鄭文燦昨前往蘆竹區富國路二段視察桃園地區污水下水道施工情形，他深入地底十公尺的主幹管查看，對主幹管工作環境既潮濕又陰暗，肯定工作人員辛勞，他表示，從施工進度來看，明年底應該可達到接管三萬戶目標。

鄭文燦表示，地底管線不像其他建設能展現在市民眼前，但公共建設的良莠代表都市良心，污水管線工程的推進作業，從試挖、工作井立坑、推進施工到人孔修築，每個步驟都不能馬虎，所有工作人員都很用心，他給予肯定。

他指出，桃園地區污水下水道是全台前三大規模的污水道促參計畫，範圍含括桃園、蘆竹、八德、龜山四個區，服務面積七六一○公頃，接管達二十五萬戶，目前已完成五千七百戶接管，明年底可望達到三萬戶接管目標，也希望工程如期如質完工，且建設過程中對交通、市民生活造成影響，會做好工程友善介面及交管工作。

鄭文燦說，桃園地區污水下水道工程規範嚴謹，為防止沼氣氣爆，污水處理廠、管線都是依最高標準施作，未來北區水資源回收中心可做為環境教育園區，讓市民及學生參觀與進行戶外教學。

水務局長劉振宇說，為了確保工程品質，監造單位都會針對施工材料抽驗，並進行各項必要測試。

水務局污水工程科長黃浩珽說，污水下水道是從家戶流出進入支管後才匯入主幹管，由於水往低處流，主幹管必須深入地底十公尺，最後經揚水站加壓進入污水廠，桃園地區主幹管最深的地方在桃園區莊敬路，深達二十公尺。

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  • 市長鄭文燦巡查下水道，好不容易從10公尺深的人孔蓋爬上來，鬆了一口氣。（記者謝武雄攝）

    市長鄭文燦巡查下水道，好不容易從10公尺深的人孔蓋爬上來，鬆了一口氣。（記者謝武雄攝）

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