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〈北部〉龍潭國中封路 上百民眾赴市府抗議

2016-08-26

〔記者陳昀／桃園報導〕龍潭區金龍路一八○巷將龍潭國中校舍與活動中心一分為二的廢道爭議，市府原允諾「完成替代道路後才廢道」，因校方向內政部提起訴願成功，九月起將於上學時段進行道路管制、明年二月一日封道。當地居民認為市長鄭文燦失信，上林里長、反廢道自救會長黃金章昨率領百餘居民前往市府前拉白布條抗議；市府對此回應，必須依法行政，會儘速完成替代道路，且會闢建臨時替代道路。

民眾批替代道路未完成就管制

黃金章表示，金龍路一八○巷連接金龍路與龍華路，是百年以上既成道路，龍潭國中校舍與活動中心後來才興建，卻要封路造成居民不便，去年經與市府教育局協調後已經在巷口設置路燈、紅綠燈，不至於影響學生通行安全，市府全無配套且替代道路未完成就要管制、廢道，令人無法接受，自救會的訴求若未獲具體回應，一定會持續抗議。

市府允推動替代道路 創造雙贏

市府副秘書長邱俊銘出面接下居民陳情書，承諾將儘快推動替代道路，也將出席八月廿九日協調會與居民持續溝通；市府新聞處發出新聞稿指出，鄭文燦始終主張「共生雙贏」方案，希望透過妥善的工程設計達到學校與社區雙贏，但內政部訴願委員會的裁決，市府必須依法行政，才決定無條件廢道，為兼顧地方需求，會推動替代道路方案。

市府工務局長黃治峯指出，市府規劃斥資一．一億元打通龍華路五二六巷，並拓寬為八公尺，預計兩年半完工；而為解決居民需求，工務局也已選定緊鄰龍潭國中西側圍牆旁，將先開闢一條四公尺寬的道路替代，若地主同意協議價購讓售土地，取得用地三個月後即可通行。

校方盼讓學生有優質學習環境

龍潭國中校長陳麗捐表示，校方必須為學生維護安全優質的學習環境，將秉持依法行政原則，九月起仍會依計畫進行道路管制；龍潭國中家長會長魏村祥表示，家長們以學生安全為最高考量，可以理解抗議居民的不便，但仍希望大家多體諒，共同成就這樁美事。

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  • 龍潭區上林里長黃金章（前排中綠衣者）昨天率領一百多位里民到市府前拉白布條抗議。 （記者陳昀攝）

    龍潭區上林里長黃金章（前排中綠衣者）昨天率領一百多位里民到市府前拉白布條抗議。 （記者陳昀攝）

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